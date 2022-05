Arrêt technique de deux barges : limitation du nombre de véhicules embarqués pendant 4 mois

En déplacement vendredi dernier à l’école élémentaire de Combani 2 Miréréni et au collège de Tsingoni, le recteur de l’académie de Mayotte a rencontré les équipes pédagogiques afin de valoriser les dispositifs d’aide aux élèves en difficulté. La volonté d’aller plus loin est engagée dès la rentrée 2023 avec le plan Dire, Lire et Écrire.