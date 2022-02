Une appli pour localiser les bus scolaires et réduire l’attente des élèves

Le rapport sur la construction de logements nous a interpellé sur les sommes modiques affichées alors que les engagements qui avaient été pris par la SIM (Société Immobilière de Mayotte) et son partenaire la CDC Habitat portaient sur 475 millions d’euros d’ici 2023. Or, on parle d’un prêt d’un million au total sur trois opérations. « Il ne s’agit que de petits prêts d’ajustement que le conseil départemental doit garantir à hauteur de 50% », nous indique Ahmed Mondroha, Directeur général de la SIM. Les opérations mentionnées, « Les Terrasses » à Kavani, « Singuiziou » à Combani, et « Miboukini » rue du Stade à Kavani, portent sur environ 20 millions d’euros chacune. Et pour environ une centaine de logements à chaque fois, sauf pour Miboukini où des commerces seront aussi implantés.

« D’autres prêts plus importants que ceux passés en délibération mercredi dernier sont en attente de validation au conseil départemental, nous attendons qu’ils soient débloqués », complète le directeur de la SIM. Espérons qu’ils ne trainent pas, et que la SIM qui a choisi sa présidente en octobre dernier, Saindou Zaounaki, saura relever les défis de production de logements au même rythme que l’année dernière.

Etait également soumis au vote de l’assemblée le projet de construction du gymnase du Nord, qui coïncide avec la candidature de Mayotte à l’organisation des jeux des îles de 2027. Le coût prévisionnel de l’opération est évalué à 13 M€ pour une livraison prévue en décembre 2025.

La protection des vitres des bus scolaires qui avaient déjà été validée, s’élargit à d’autres services en instaurant une application téléphonique de localisation des bus pour éviter les attentes aux arrêts : « Le projet ‘Les déplacements de nos enfants en toute tranquillité’ propose de sécuriser les parties vitrées des 307 bus scolaires, de faire des études de recherche de matériaux fiables et solutions pour améliorer les surfaces vitrées des issues de secours, ainsi que de créer une application téléphonique dédiée aux transports scolaires. Elle indiquera en temps réel les horaires de passage des bus à chaque arrêt pour ainsi éviter aux élèves d’attendre aux stations. Le coût est estimé à 2.657.060 euros par une demande de subvention de 100% de l’opération par les fonds FEDER-REACT EU. »

La prochaine séance est fixée au 28 février et portera surtout sur des questions d’orientations budgétaires.

A.P-L.