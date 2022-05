BATSIRAI : la France envoie des moyens humains et médicaux à Madagascar sur un B777 d’Air Austral

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l’Intérieur ont décidé de l’envoi d’hommes et de matériel de secours sur la région sinistrée par le cyclone à Madagascar.

Impactée par le Cyclone Batsirai, ses pluies diluviennes et ses vents à 165km/h, la côte Est de Madagascar a vu 70.000 de ses habitants être déplacés, et dresse le bilan de 21 morts.

Face aux dégâts causés, notamment sur les cultures, le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) à Paris a décidé de dépêcher sur place 60 pompiers et d’envoyer 20 tonnes de fret, en fret humanitaire et matériel médical.

Ces 60 sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile, envoyés par le ministère de l’Intérieur, seront présents pendant 3 semaines sur place et travailleront avec leurs homologues malgaches : leur mission consistera notamment à mettre en place une unité de purification d’eau d’une capacité de production de 250 000 litres/jour pour la production d’eau potable afin d’appuyer les populations sinistrées. Ce détachement sera également en capacité d’effectuer des reconnaissances aériennes au moyen de drones. Le déploiement de cette équipe s’inscrit dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union européenne (MPCU).

Par ailleurs, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères via son Centre de crise et de soutien (CDCS) subventionne le déploiement de 75 tonnes d’aide d’urgence par la Croix-Rouge française afin de venir en aide à 3.000 familles (plus de 15.000 personnes). Ce soutien permettra de déployer, au profit des populations les plus touchées, du matériel prépositionné par la Plateforme d’intervention régionale de l’Océan Indien (PIROI) de la Croix-Rouge française pour construire des abris d’urgence.

Ils sont acheminés par un Boeing 777-300 ER d’Air Austral, qui a décollé ce mardi 8 février à 23h depuis l’aéroport Paris CDG et a atterri ce mercredi 9 février à Antanarivo à 11h20 heure locale.