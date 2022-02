Avec son nouvel office de tourisme, le Sud de l’île entend mériter son titre de « perle de Mayotte »

La perle de Mayotte, un titre à mériter ?



« On le dit souvent et ce n’est pas qu’un slogan, le Sud c’est la perle de Mayotte. C’est une réalité, mais il va falloir qu’on le démontre encore une fois, à travers ces projets qu’on va mener ensemble » déclare Ali Moussa Moussa Ben, maire de Bandrélé et président de la CCSud, à l’issue des élections du bureau du nouvel office de tourisme intercommunal. Il aura fallu plusieurs heures pour que les nouveaux élus soient désignés. La nouvelle structure a ainsi pour président Ali Saïd Saïd, ainsi que Chakir Omar et Andjouza M’Ladjao pour vice-présidents. Et à peine élus, les membres du nouveau bureau se voyaient rappeler l’ampleur de la tâche qui les attend par le président de la CCSud : « On doit se mettre au travail. On a fait une liste qui n’est pas encore exhaustive des projets qui sont à mener dans notre territoire, ça se chiffre à plus de 5 millions d’euros à investir dans notre territoire ». Et du travail, il y en aura. Ce nouvel outil de développement de l’activité touristique entend ainsi exercer quatre missions fondamentales de service public : l’accueil, l’information, la promotion touristique et la coordination des socio-professionnels du tourisme.

Et c’est précisément cette dernière catégorie que le nouveau président, Ali Saïd Saïd, a tenu à mettre en valeur lors de ses premiers mots : « Je fais vraiment confiance à mes professionnels qui sont déjà sur le terrain, et les socioprofessionnels, qu’on ne peut pas laisser de côté, parce que c’est grâce à eux que le tourisme voit le jour, c’est pour cela qu’aujourd’hui on nous a appelés perle de Mayotte : parce que nos professionnels sont sur le terrain, on va travailler avec eux ».

La création de ce nouvel office de tourisme relève d’une étape marquante donc, pour une intercommunalité qui rêve de développement : « Le tourisme fait partie de nos atouts sur le territoire, explique Ali Moussa Moussa Ben. Depuis qu’on est élus ici, on commence à mettre en place petit à petit les outils nécessaires, pour qu’on puisse bien travailler, et aujourd’hui c’est une étape très importante parce qu’il nous manquait la mise en place de notre office du tourisme de l’intercommunalité pour qu’on puisse concrétiser nos projets (…) En tant qu’intercommunalité, on travaille sur les aménagements. Mais toute la partie promotion, qui est très importante aussi, ça nous manquait ».

Et l’importance du volet promotion, la seconde vice-présidente Andjouza M’Ladjao, seule femme à la tête du bureau, l’a bien saisi. « Le rôle d’une vice-présidente d’un office de tourisme, ce sera d’élaborer des plans de communication sur la promotion du tourisme sur notre territoire de la CCSud. Pour l’instant on n’a pas vraiment d’objectifs fixés, mais l’objectif en tout cas de l’office de tourisme intercommunal, ce sera de promouvoir nos atouts, tous nos sites touristiques, que ce soient les activités nautiques, les activités terrestres, les hébergeurs, les sites hôteliers, les restaurateurs, vraiment promouvoir tout ce que nous avons et essayer de concrétiser également nos projets pour développer le tourisme ». Et la nouvelle vice-présidente voit les choses en grand : « L’intérêt c’est d’attirer le plus de monde, de séduire le plus de personne, déjà de séduire les habitants de notre territoire du Sud de Mayotte, et ensuite les habitants de Mayotte tout entière, de l’Océan Indien et au niveau international ». Etendre le rayonnement du Sud au-delà même des frontières de l’île au lagon, et pourquoi pas ?

Pour reprendre les mots de Frida Kahlo, certains dessinent des frontières là où d’autres voient toujours des horizons…

Mathieu Janvier