Mayotte atteint la barre de 300 000 habitants

Le recensement qui commence ce jeudi doit apporter des données encore plus fraîches. Mais les données de 2021 marquent déjà une série de records pour notre département. Plus de 10500 naissances, soit jusqu’à 37 par jour au CHM, ont amené la population totale à 299 350 au 1er janvier. Un mois plus tard, “on peut arrondir et dire qu’on est à 300 000 personnes à Mayotte” selon le directeur Bertrand Aumand.

Un chiffre relativement “fiable” selon le directeur régional Loup Wolff, qui note qu’avec un tel chiffre, qui tient compte des habitants en situation irrégulière, la densité de population est un record français, derrière Paris et sa petite couronne, soit près de 800 habitants au km², malgré de vastes zones inhabitables sur l’île (forêts primaires, mangroves, montagnes) et l’absence de barres HLM.

L’Insee note aussi une mortalité également record, avec 45% de décès en plus par rapport à 2019, année précédant la pandémie. Au premier trimestre 2021, correspondant à la vague du variant Alpha chez nous, près de 400 personnes sont décédées, portant les victimes attribuables à la crise sanitaire au double de ce qu’a indiqué l’ARS. “Ces statistiques sont parlantes pour attester de la gravité de la crise sanitaire, la surmortalité est très conjoncturelle” analyse Loup Wolff.

Le recensement 2022 va commencer ce jeudi. Retrouvez plus d’informations sur cette campagne dans votre prochaine édition du JDM.