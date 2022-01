Incidence record : le préfet annonce le retour du couvre-feu

“L’explosion des chiffres a conduit le gouvernement à décréter l’état d’urgence sanitaire à Mayotte dès aujourd’hui” a rappelé le préfet à la télévision publique ce jeudi soir. Dans ce contexte, des mesures sont sur la table. La première annoncé par le préfet est la mise en œuvre d’un couvre feu “de 20h à 5h du matin” qui sera effectif “dans les prochains jours” le temps de rédiger un arrêté en ce sens.

“On aura des dérogations pour les livraisons à domiciles et l’accès aux restaurants sous passe sanitaire, pour montrer qu’avec le passe sanitaire on peut encore faire un certain nombre de choses” a toutefois rassuré le préfet.

Par ailleurs, les commerces devraient se voir imposer une jaune équivalente à 50% de leur capacité d’accueil normale, et “des mesures plus fermes pour les rassemblements et activités sur le lagon” sont à prévoir.

A trois jours de la rentrée scolaire, le préfet esquisse aussi un début de scénario, “elle se déroulera quasi normalement. Nous proposons de mettre en œuvre le protocole de niveau 3 qui va systématiser le port du masque dans les établissements scolaires”, une mesure qui devrait aussi permettre de scolariser une journée sur deux les élèves de seconde et de première “pour limiter le brassage”.

Pour le représentant de l’Etat, il ne s’agit plus aujourd’hui d’empêcher le virus de s’installer, mais de limiter la casse. “Ce matin on est à plus de 1200 cas pour 100 000 habitants, donc le virus est là”.