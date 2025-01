Un partenariat sportif entre M’tsangamouji et Copenhague au Danemark

La ville de M’tsangamouji pilote un programme Erasmus+Sport de développement du sport pour l’égalité financé par l’Union européenne. L’objectif principal est une meilleure intégration des jeunes et des femmes au sein des clubs sportifs de la commune.

« Le Danemark cochait toutes les cases pour notre projet : un pays avec un haut niveau dans les deux disciplines football et handball au niveau féminin, nordique avec une culture très différente de la nôtre, et surtout des décennies d’expérience dans les projets sportifs sociaux », explique le maire de M’tsangamouji, Ibrahima Said Maanrifa

Actuellement 6 éducateurs sportifs des clubs de l’ASCJ Alakabaru, Tchanga Football Club, ASC Wahadi, ACSJ Mliha, Alakarabu Handball et Tchanga Handball sont en mobilité à Copenhague depuis le 21 janvier pour une immersion dans les clubs partenaires. Outre les observations des pratiques sportives, la démarche est novatrice car elle permet d’appréhender l’ensemble du système comme le mode de management des clubs, la gestion et l’utilisation des infrastructures sportives, les écoles de sport, le système éducatif danois avec les Efterskole, ainsi que des échanges avec les dirigeants, les coachs et les joueurs, ou encore les interactions entre les clubs et la commune de Copenhague.

Ambassadeurs de leurs clubs, l’objectif pour les éducateurs mahorais est de capitaliser sur ces expériences, de témoigner des pratiques observées, et de les adapter pour les mettre en place, en partenariat avec la commune de M’tsangamouji.