Action Logement se mobilise pour soutenir les salariés et auto-entrepreneurs après Chido

Après le cyclone, le groupe Action Logement a précisé ne pas être « en mesure de proposer des solutions de logement à Mayotte dans l’immédiat. » Néanmoins, pour accompagner les salariés et les auto-entrepreneurs touchés par cette catastrophe naturelle, Action Logement déploie des mesures d’urgence spécifiques, dont une aide d’urgence exceptionnelle de 2 .000€ , aussi appelée « Aide d’urgence – Solidarité Mayotte ».

Cette aide s’adresse aux salariés d’une entreprise du secteur privé et aux auto-entrepreneurs de l’île. Pour en bénéficier, les personnes concernées doivent justifier d’un revenu mensuel net inférieur à 3.000 €. Cette subvention vise à financer des travaux d’urgence, tels que le remplacement d’une fenêtre ou la réparation d’une toiture, mais aussi, à couvrir des achats de mobilier de première nécessité, tels que des lits, un four ou une machine à laver. Le montant de l’aide est plafonné à 2.000 € et est versé directement sur le compte bancaire du demandeur, sur présentation des justificatifs nécessaires (factures, devis ou bons de commande). Pour bénéficier de cette aide, les salariés ou auto-entrepreneurs doivent télécharger leur dossier sur ce site et transmettre l’ensemble des documents demandés au groupe.