Report de l’ouverture de la distribution d’eau en Petite-Terre

SMAE – Mahoraise des Eaux informe les usagers des secteurs Labattoir Centre, Pamandzi Est et Pamandzi la Vigie qu’en raison d’une panne sur les pompes d’eaux brutes d’une partie de l’usine de dessalement la production est en baisse et provoque un déséquilibre au niveau de la distribution. Les réparations sont en cours, cependant le déséquilibre est tel qu’il n’est pas possible de procéder aux ouvertures initialement prévues à 18 h ce soir conformément au planning des tours d’eau. La reprise de la distribution d’eau est prévue demain à partir de 6h.

SMAE – Mahoraise des Eaux conseille aux usagers du service lors de la remise en eau de :

– Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

– Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

– Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi- journée suivant la remise en eau.