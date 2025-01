À Mamoudzou, le Recteur et le maire organisent des réunions publiques pour les parents des jeunes élèves

Le gigantesque plan de bataille du maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla, pour accueillir « même en mode dégradé » les 18.000 élèves du Grand Mamoudzou, est lancé. Dès mardi 21 janvier 2025, et tout au long de la semaine, la Ville de Mamoudzou et le Rectorat de Mayotte convient les parents d’élèves du premier degré à des réunions publiques, à Vahibé, Passamaïnty, Kawéni, Cavani et Tsoundzou 1.

Mardi 21/01 à 16h à la MJC de Vahibé

Mercredi 22/01 à 16h à la médiathèque Rama M’sa à Passamaïnty

Jeudi 23/01 à 16h à la MJC de Kawéni

Vendredi 24/01 à 16h à l’école élémentaire Madi Halidi (Cavani stade)

Samedi 25/01 à 9h à l’école maternelle Foundi Bazouroudja à Tsoundzou 1