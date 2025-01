40 millions d’euros collectés par la Fondation de France depuis le passage de Chido

En cette fin 2024 et 40 millions d’euros ont été collectés. La responsable Urgences s’est rendue sur place dès que l’accès était possible pour définir les besoins prioritaires et rencontrer les associations et les autorités locales. À ce jour, la Fondation de France a déjà apporté son soutien à 18 associations implantées localement pour répondre aux besoins des populations touchées, pour un montant de 2,5 millions d’euros.

Pour Karine Meaux, responsable Urgences à la Fondation de France, « La coordination entre les différents acteurs – associations, collectivités locales et services de l’État – est essentielle pour favoriser un dialogue constructif et penser ensemble les solutions de la reconstruction. Nous nous engageons à accompagner la reconstruction la plus juste, durable et solidaire possible tout en tenant compte des enjeux à plus court terme pour venir en aide aux populations. Nous accordons une attention particulière aux personnes vulnérables, en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées ».

Ainsi, les premières actions soutenues ont été :