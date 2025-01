Aéroport : Ewa Air reprend ses vols suite à la levée de l’alerte rouge pour Dikeledi

Alors que l’alerte rouge du plan ORSEC a été levée par le Préfet lundi 13 janvier à 15h, la compagnie aérienne Ewa Air a annoncé « une reprise de son activité », qui s’inscrit « sur la base d’un programme établi en étroite collaboration avec les Autorités et le Poste de Commandes Opérationnelles de l’Aéroport », a-t-elle déclaré.

En effet, en prévision de la tempête Dikeledi qui a touché l’archipel dimanche 12 janvier, de nombreux vols avaient été annulés, conduisant désormais la compagnie aérienne Ewa Air à reprendre une activité progressive, en reportant d’abord les passagers des vols annulés sur des vols prévus mercredi 15 et jeudi 16 janvier prochain. Dans ce contexte, la compagnie aérienne a transmis les reports et ajustements de son programme de vols, en précisant que les vols non mentionnés seraient maintenus aux horaires prévus.

Samedi 11 janvier 2025

Mayotte > Diégo : Le vol ZD2270 du samedi 11 janvier 2025 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol ZD2270 du jeudi 16 janvier 2025 .

. Diégo > Mayotte : Le vol ZD2271 du samedi 11 janvier 2025 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol ZD2271 du jeudi 16 janvier 2025 .

. Mayotte > Nosy BE : Le vol ZD2206 du samedi 11 janvier 2025 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol ZD2206 du mercredi 15 janvier 2025 .

. Nosy BE > Mayotte : Le vol ZD2207 du samedi 11 janvier 2025 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol ZD2207 mercredi 15 janvier 2025.

Dimanche 12 janvier 2025

Mayotte > Diégo : Le vol ZD2270 du dimanche 12 janvier 2025 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol ZD2270 du jeudi 16 janvier 2025 .

Mardi 14 janvier 2025