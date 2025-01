Le cyclone Dikeledi se situe actuellement à 510 km à l’Est de l’île. Il poursuit sa traversée de Madagascar et va perdre en puissance pour transiter à environ 100 km de la pointe Sud de Mayotte.

« De très fortes pluies pouvant générer des crues soudaines, des inondations et des glissements de terrain sont attendues à partir de la fin de nuit prochaine et sur une bonne partie de la journée de demain.

Une montée progressive des vents, avec des rafales pouvant faire s’envoler des projectiles et des objets (meubles de jardins, bâches…) est attendue au plus fort en milieu de journée de demain et durant l’après-midi. »

Un état de mer dangereux, notamment sur le lagon ouest, pourrait aussi accompagner cette dégradation avec un risque de submersion marine sur les côtes du département, notamment autour des marées hautes (15h30 dimanche et 03h45 lundi matin).

Comme le veut la consigne, dès le déclenchement de l’alerte « orange » les navires ont été sortis du port de Longoni.

La préfecture informe que d’ici ce soir 22h, la population doit être confinée dans une habitation solide, avec à disposition un stock d’eau, de nourriture pour tenir le temps du cyclone. Plusieurs centres d’hébergement sont ouverts par les mairies pour les personnes qui ne peuvent pas se confiner dans un lieu sûr. Il est recommandé d’y apporter ses réserves d’eau et de nourriture.

Pour connaître ces lieux d’hébergement, contactez la mairie de votre commune ou cliquez ICI.

Les consignes à respecter en alerte « rouge » cyclonique :

– À partir de 22h, toute circulation à l’extérieur des lieux de confinement est interdite.

– En cas d’urgence médicale, appelez le 15 pour recueillir un avis médical.

– Suivez les consignes officielles données par les autorités à la radio (Mayotte La 1ère) et sur le site et les réseaux sociaux de la préfecture.

– Ne sortez pas de votre hébergement tant que les autorités n’en ont pas donné la consigne.