Dikeledi : les mesures de prévention [Actualisé]

17h30 : La préfecture a synthétisé l’ensemble des hébergements d’urgence par commune. Pour les retrouver, cliquez ICI.



13h : Les écoles qui avaient commencé à être rétrocédées aux communes en prévision de la rentrée scolaire, comme l’a indiqué le préfet la veille, sont peu à peu réaffectées aux abris pour la population.

La mairie de Mamoudzou conditionne l’accès aux centres d’hébergement au passage en alerte rouge cyclonique. Les personnes ne pouvant trouver un abri sûr pourront s’orienter vers un centre d’hébergement d’urgence dès aujourd’hui à 17h00. Il est recommandé aux habitants souhaitant s’abriter dans les hébergements d’urgence d’emmener de l’eau, des couchages légers, de quoi se restaurer et des médicaments ou alimentations spécifiques si nécessaire. Les animaux ne sont pas acceptés. Le centre d’appel 0269 66 50 17 dédié à la population sera ouvert dès 18h pour répondre aux questions, recueillir les signalements et accompagner la population face à la situation.

Liste des centres d’hébergement d’urgence à Mamoudzou

Village Centre d’hébergement d’urgence Référents Téléphones Kaweni École élémentaire Mchindra Saïd ABDALLAH Ibrahim LOUTOUFI Nouraynia ABDALLAH Zaitouni AHAMADI Mahamoudou 06 39 25 38 93 06 39 03 01 42 06 39 69 96 00 06 39 21 14 55 Mamoudzou École élémentaire Manguier ALI Anthoumani DJANFAR Mohamed SAID KAMBI Mariame 06 39 69 59 99 06 39 69 50 70 06 39 28 54 83 École élémentaire Boboka HOUDI Djadair MZE MOGNE Hamidani ALI Anassi 06 39 63 89 60 06 39 20 43 71 06 39 67 59 74 Cavani École élémentaire Cavani sud 1 ASSOUMANI Misbahou DINOURAINI Mounia MHOUDHOIR Soiyinri 06 39 66 88 69 06 40 19 76 27 06 39 69 69 19 École élémentaire Briqueterie HILALI Souraya ABDALLAH TOANA Fatimaty TOUMBOU DANI Anfiat 06 39 69 51 19 06 39 61 40 15 06 39 28 50 05 M’tsapéré École élémentaire Bonovo MAHADALI Abdoulhoussen MADI Zoulafati RADJAB Badrou 06 39 69 64 57 06 39 27 34 61 06 39 69 93 03 École maternelle Doujani ABDOULKADER El Anrif M’SOILI Fatima SAID Mohamadi 06 39 55 58 14 06 39 66 24 48 Passamaïnty École élémentaire Mhogoni TAOIKALI ABDALLAH Cheikh Abdallah KASSIM Inayati MAHAMOUD Mohamed Dhoul 06 39 29 17 64 06 39 21 32 77 06 93 51 51 71 École élémentaire Passamaïnty stade HATIBOU Nassur M’colo MALIDI Said MADI HASSANI Hadia 06 39 67 94 64 06 39 40 48 85 06 39 94 93 16 Tsoundzou École élémentaire Foundi Adé HALIDI HOUMADI Akithami HALIDI Dhoimrat 06 39 09 48 76 06 39 66 62 73 École élémentaire Tsoundzou 2 ABDOURRAQUIB Nahid MOHAMED Assani 06 39 23 47 07 06 39 66 65 55 Vahibé Mosquée du vendredi OUSSENI Daniel ASSAN Rabia HOUMADI Anzimya 06 39 01 62 35 06 39 19 21 50 06 39 07 21 29

Le maire de M’tsangamouji a activé le Plan Communal de Sauvegarde à 12h ce samedi 11 janvier 2025 en prévision de l’arrivée du cyclone Dikeledi. La commune reste joignable sur ces 3 numéros : – 06.39.68.28.07 – 06.39.76.46.73 – 06.39.69.56.63, et met en place un centre d’hébergement d’urgence, situé au Collège de M’tsangamouji : 262 rue du collège 97650 M’tsangamouji. Les coordonnées GPS : Latitude -12.758102 ; Longitude 45.079773. « Il est recommandé à toute personne souhaitant y être hébergé de se présenter muni de son kit d’urgence, selon les recommandations de l’Etat. »

La commune de Koungou informe la population de l’ouverture des centres d’hébergement d’urgence ce samedi à partir 18h et jusqu’à lundi : Koropa 3 élémentaire, Maraicher élémentaire, Kangani élémentaire, Trevani maternelle et élémentaire, Longoni Bassin maternelle et élémentaire, Collège de Koungou, Collège de Majicavo-Lamir, Les mosquées. « Il est recommandé aux personnes rejoignant les CHU de se munir de collation et de couverture. »

La commune de Kani Keli communique plusieurs coordonnées, dont la mairie : 0639 27 15 04, le 1er adjoint au maire : 0639 20 42 54. En cas de nécessité, les sites suivants sont ouverts pour accueillir la population, à partir de 18 heures: Ecole Primaire de M’bouini ; La MJC de Kani Kéli et Le Collège de Kani Kéli, Le Madrassa CEC2M de M’ronabéja ; La MJC de Kani-bé, Ecole Maternelle de Passi Kéli, Choungui : Ecole Primaire.

La commune de Bandrélé met en place plusieurs centres d’hébergement d’urgence, à Dapani : dans l’école élémentaire, Mtsamoudou : L’école maternelle, Bandrélé : dans l’école maternelle, Nyambadao : dans la MJC. « La mairie ne disposant pas de lits d’urgence, il est recommandé aux personnes souhaitant être hébergées de se munir d’un matelas fin, de couvertures, ainsi que d’une collation ».

La commune de Chiconi indique que des abris temporaires sont prévus pour ceux qui pourraient être concernés par une éventuelle évacuation. « Les équipes de secours sont en alerte et prêtes à intervenir si nécessaire ». Pour tout renseignement : Warda Halifa : Cheffe de projets politique de la ville et développement de territoire Tél : 0639 69 64 51.

10h : Depuis 8h, heure de Mayotte, ce samedi, le territoire est placé en alerte « orange » cyclonique. De nombreuses consignes ont été données en français et shimaoré lors du COD (Centre Opérationnel Départemental) la veille par le préfet et les élus. L’aéroport est fermé jusqu’à lundi inclus, impliquant l’annulation des vols régionaux, nationaux et internationaux.