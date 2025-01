Marine Le Pen à Mayotte pour soutenir et « écouter les Mahorais »

De la Cité du Nord à Bouéni, la cheffe de file des députés RN doit écumer l’île en un peu plus d’une journée. Elle arrive en terrain conquis à Mayotte où elle appelle le gouvernement à aller plus loin dans son plan de reconstruction de l’île.

Marine Le Pen n’en est pas à sa première visite dans l’île puisqu’elle était déjà venue en avril dernier à l’occasion de la campagne pour les élections européennes. Celle qui avait atteint près de 60% des suffrages à Mayotte au second tour de la dernière élection présidentielle en 2022 arrive dans le 101e département français en terrain conquis. Aussi à peine arrivée sur le sol mahorais elle est allée à la rencontre de membres de la Sécurité civile pour s’imprégner de la situation.

Par sa présence à Mayotte durant deux jours, la cheffe de file des députés RN souhaite principalement apporter son soutien et « écouter » la population mahoraise en détresse, mais aussi sans doute parler immigration illégale et pression migratoire. Elle avait ainsi indiqué dans un communiqué, il y quelques jours, à l’égard des Mahorais « faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accélérer l’aide dont vous avez besoin ».

Lors de ses voeux le 31 décembre 2024, Marine Le Pen avait adressé aux Mahorais un message de « fraternité », « d’amitié infinie » pour leur exprimer « l’immense affection que nous leur portons ».

Rajouter un volet diplomatique

Plébiscitée par les suffrages ici pour avoir notamment déposé en 2018 à l’Assemblée nationale une proposition de loi contenant la suppression du droit du sol et du regroupement familial, l’irrecevabilité de toute demande d’asile, la suppression de l’aide juridictionnelle pour les étrangers ou encore l’interdiction de la double nationalité franco comorienne. Le programme des collectifs de l’île. Ce qui explique la victoire d’Anchya Bamana, qui sous l’étiquette RN a été élue lors des législatives partielles avec plus de 53% des suffrages exprimés.

Sur un territoire noyé sous l’immigration, même François Bayrou ne s’était pas montré totalement défavorable à l’abrogation du droit du sol. Et à peine arrivée, la députée va plus loin, en appelant à rajouter « un volet diplomatique » au plan de reconstruction de Mayotte, « sans lui, on ne règlera pas le problème de l’immigration clandestine » critique-t-elle.

Dès ce lundi matin, Marine Le Pen se rendra tout d’abord au Centre hospitalier de Mayotte où elle visitera notamment le service Maternité avant de se rendre à Dzoumogné, puis Hamjago et à la Cité du Nord où elle devrait échanger avec la population et les élus. Aux alentours de 12h, l’ancienne candidate à l’élection présidentielle sera à Sada où est prévu un autre moment d’échange. Ensuite direction le Sud de l’île, vers Bouéni, où elle devrait une fois de plus rencontrer et échanger avec les habitants.

Mardi matin, Marine Le Pen doit se rendre au Conseil départemental afin de rencontrer et échanger avec le président du Département, Ben Issa Ousseni, avant de repartir dans l’Hexagone.

La rédaction