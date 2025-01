Grand nettoyage post-Chido à Koungou

La ville de Koungou indique avoir mis en place depuis plusieurs jours une lutte contre les ordures qui polluent la commune, avec la collaboration de l’État et l’implication de plusieurs entreprises. « De nombreux moyens ont été déployés pour cette mission et des résultats sont déjà visibles avec notamment le dégagement des gros encombrants permettant une circulation de plus en plus fluide ainsi que le ramassage des ordures ménagères », indique la mairie dans un communiqué.

Dans cette continuité, et en collaboration avec les associations communales, le maire et la municipalité de Koungou invitent la population à la matinée de nettoyage et de solidarité le samedi 4 janvier. Ce grand nettoyage se déroulera simultanément dans les six village de la commune à partir de 7 heures, et sera coordonnées par une association.