Sécurité : Marie Guévenoux s’exprime sur la suite de Wuambushu ce mardi

Près d’un an après le lancement de l’opération Wuambushu, Gérald Darmanin, et sa ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux, vont bien lancer une nouvelle opération d’ampleur « pour lutter contre l’immigration irrégulière, la délinquance et l’habitat illégal à Mayotte. » Les trois pôles de la précédente opération en 2023.

On nous indique qu’elle a été préparée « depuis plusieurs mois par les services de l’État », en concertation avec les élus mahorais. Elle sera présentée par Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, lors d’une conférence de presse ce mardi 16 avril 2024 à 10h, heure de métropole, dans la salle de presse du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer.

La ministre était début avril sur le territoire.

Seront présent à cette conférence, les deux têtes des forces de l’ordre en France, Frédéric Veau, directeur général de la Police nationale, et Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie nationale, qui est venu à deux reprises sur le territoire.

A.P-L.