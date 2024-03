Urgence : en raison d’une panne du 15, les numéros à appeler

La salle mariage de la mairie de Mamoudzou ressemblait à un arc-en-ciel, un panel de couleurs revêtues par autant de personnalités fortes. Loin des beaux discours et des grandes théories, on parlait du rôle des femmes actives et de leur montée en puissance à Mayotte ce vendredi 8 mars, graphiques à l’appui