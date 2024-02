Redécouvrir Mamoudzou de nuit : Mamoudzou by night !

Arpentez le centre-ville de Mamoudzou la nuit à travers une marche nocturne de 7,1km. Mamoudzou by night se déroulera le vendredi 08 mars 2024 à partir de 17h30 au départ de l’Hôtel de Ville : Départ et arrivée à l’Hôtel de Ville ; Fitness géant à 17h30 ; Départ de la marche à 18h30.

La participation à Mamoudzou by night est gratuite et réservée à toutes les catégories de personnes et de tous les âges (à partir de 7 ans sur autorisation écrite de leur représentant légal) et en bonnes conditions physiques. Le nombre de participants est limité à 500 marcheurs. Un t-shirt sera remis aux participants inscrits la veille de l’événement (7 mars 2024) et une lampe frontale le jour de l’évènement (8 mars 2024).

Pour s’inscrire, les participants doivent compléter et envoyer le formulaire en ligne sur https://forms.office.com/r/ntAFzXFMiZ, signer la décharge, le règlement et l’autorisation parentale si le participant est mineur. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jour de la marche.

Retrouvez plus d’informations dans les documents d’inscription téléchargeables sur https://www.mamoudzou.yt/evenements/mamoudzou-by-night-2024/