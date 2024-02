Un arrêté place plusieurs secteurs agricoles de Mayotte en sinistre sécheresse

Compte tenu des conséquences de la sécheresse constatée sur la période de septembre 2022 à août 2023, le préfet de Mayotte a reconnu, par un arrêté publié le 22 février 2024 comme sinistrées, pour l’ensemble des communes de Mayotte, les productions agricoles des secteurs : Apiculture, Cultures associées, Maraîchage (plein-champ, sous abri, sous serre), Pépinières (non forestières), Plantations de plantes à parfum, aromatiques et médicinales, Surfaces fourragères, Vergers, Plantations d’ananas, Plantations de bananes, et ce, dans toutes les communes de l’île.

La Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF), informe les producteurs concernés de Mayotte qu’ils peuvent bénéficier de dispositions suivantes :

une aide calamité agricole est octroyée, en application de la circulaire interministérielle du 11 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du fonds de secours pour l’Outre-Mer, en faveur des exploitants agricoles bénéficiant d’une déclaration de couverture sociale AMEXA affiliés à la mutualité sociale agricole (MSA) ayant effectué une déclaration de surface en 2023 ;

une aide forfaitaire exceptionnelle de mille euros par bénéficiaire est octroyée, en application de la circulaire du Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer «Aide en faveur des exploitations agricoles de Mayotte ayant subi des pertes du fait de la sécheresse de janvier 2023 à novembre 2023 » publiée le 23 février 2023, aux exploitants agricoles bénéficiant d’une déclaration de couverture sociale AMEXA affiliés à la mutualité sociale agricole (MSA) au 31 décembre 2023.

Des visites sur les exploitations seront organisées au titre des contrôles prévus par les circulaires définissant la mobilisation des deux dispositifs d’aide.

Les demandes d’indemnisation doivent être reçues par la DAAF au plus tard le jeudi 4 avril 2024.

Par voie postale à l’adresse : DAAF de Mayotte – BP 103 5 rue Mariazé 97600 MAMOUDZOU

Par courriel à l’adresse : sea.daaf976@agriculture.gouv.fr

Par dépôt à la DAAF: 5 rue Mariazé à MAMOUDZOU du lundi au vendredi de 8h à 12H

A l’aide de l’application internet démarches simplifiées accessible sur le site de la DAAF à compter du 28 février 2024 uniquement pour l’aide forfaitaire

Aucun dossier ne sera accepté après le 4 avril 2024.

Les circulaires, formulaires et notices de demande d’aide qui précisent les conditions d’éligibilité, de constitution et de dépôt des dossiers sont accessibles sur le site internet de la DAAF en cliquant ICI.