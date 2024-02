Eric Ciotti demande l’instauration de l’état d’urgence sécuritaire à Mayotte

Est-ce que passer par Eric Ciotti pour toucher Emmanuel Macron afin d’instaurer l’Etat d’urgence à Mayotte est la meilleure méthode ? On ne sait pas, mais en tout cas, le président des LR porte la revendication haut et fort après avoir été sollicité par Mansour Kamardine. Le député Mahorais frappe à toutes les portes qui pourraient s’ouvrir, médias et relais politiques pour provoquer une prise de décision en haut lieu.

Eric Ciotti a aussitôt pris la plume pour s’adresser à Emmanuel Macron, en indiquant que « la déclaration de l’état d’urgence permettrait aux représentants de l’État dans le département de disposer de leviers plus efficaces pour reprendre le contrôle de la situation et rétablir la sécurité à Mayotte ».

Et en matière de lutte contre l’immigration clandestine, prône la mobilisation de la Marine nationale, « pour intercepter et reconduire systématiquement aux Comores les étrangers en situation irrégulière avant qu’ils ne puissent débarquer à Mayotte ». Une doléance qu’une délégation de Mahorais a également portée au ministère des Armées.

L’atout du président des LR, c’est d’être déjà venu à Mayotte, et au milieu des nombreuses voix qui interpelle le président de la République sur ce sujet, celle-là aura le mérite d’être entendue… sera-t-elle écoutée ?

A.P-L.