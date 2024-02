Précisions de l’ARS au sujet du choléra

Dans un communiqué envoyé ce mardi 21 décembre, l’Agence Régionale de Santé livre des précisions supplémentaires par rapport à son « Plan de riposte au risque de l’introduction du choléra à Mayotte ».

Nous apprenons ainsi que les voyageurs venant de pays à risque sont rappelés systématiquement dans les 48h suivant leur arrivée à Mayotte. La sécurisation d’un circuit de prise en charge hospitalière sera mise en place dès l’identification de cas suspects et l’identification d’une équipe d’intervention réactive sera activée dès la confirmation biologique d’un cas suspect (équipe sous pilotage de l’ARS composée d’une équipe d’investigation médicale et paramédicale, d’une équipe d’investigation environnementale, d’une équipe de désinfection des foyers et d’une association de

prévention). Par ailleurs, le nombre de cas confirmés aux Comores est désormais de 98, d’où l’importance de ce « plan de riposte ».