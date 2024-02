Ramassage scolaire : reprise progressive en fonction de la situation de crise

C’est compliqué de prévoir comment vont se dérouler les transports scolaires cette semaine. En tout cas, même s’il y a levée de l’ensemble des barrages comme le demande l’ensemble de la classe politique locale ainsi que les leaders des Forces vives dans un communiqué, ce week-end, la liberté de circuler était à géométrie variable.

Le réseau halO’ informe l’ensemble de ses usagers qu’au regard du blocage de l’activité économique de l’île durant près de 4 semaines, l’ensemble des véhicules du réseau halO’ ne sera pas opérationnel à l’éventuelle levée des barrages prévue ce lundi 19 février 2024.

Pendant cette période de blocage, les co,trpoles techniques n’ont pu être menés, ni les maintenances, pas plus que les approvisionnement en carburant, « seuls environ 69% des services habituels seront assurés les premiers jours de reprise du ramassage ».

La reprise se fera progressivement sur plusieurs jours et selon les secteurs géographiques. Sur les premiers jours, le service pourra être assuré diversement, sur la Zone Nord : 74%, Zone Sud : 52%, Petite Terre : 100%, Zone Cadema : 75%, Zone Centre : 55%, Personne à Mobilité Réduite : 79%.

La société indique que l’ensemble des transporteurs font tout leur possible « pour permettre une reprise la plus rapide possible ». Les élèves ont déjà perdu un mois de cours ce qui va handicaper durablement leur scolarité.

