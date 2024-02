Horaires Ramadan à la mairie de Mamoudzou et prolongation de la campagne de subventions aux associations

A compter du mardi 20 février 2024 puis durant le mois de ramadan et les six jours de chawal, la Ville de Mamoudzou aménage ses horaires d’accueil du public.

Les services sont ouverts au public : Du lundi au jeudi : 7h30 – 14h00 et le vendredi : 7h30 -11h30

Les guichets de l’état civil sont ouverts au public :

A l’hôtel de Ville de Mamoudzou et à la mairie annexe de Kaweni Du lundi au jeudi : 6h30 – 14h30 Le vendredi : 6h30 -11h30

Dans les mairies annexes de Passamaïnty et Vahibé Du lundi au jeudi : 7h30 – 14h30 Le vendredi : 7h30 -11h30



D’autre part, la mairie informe les associations que la clôture de la campagne de subventions pour l’année 2024 est reportée au 3 mars 2024. Aucun dossier ne sera accepté après cette date.

« La Ville apporte un soutien financier aux associations de la commune afin de développer et favoriser les activités de proximité dans les villages et quartiers. Cette aide sous forme de subvention est accordée aux associations oeuvrant dans les domaines de la jeunesse, des sports, de la culture, de la citoyenneté, de l’environnement, du socio-éducatif et de l’insertion afin de leur permettre : D’exercer leurs activités courantes dans de bonnes conditions, De financer la réalisation de leurs activités et projets spécifiques, De contribuer au financement des opérations particulières et exceptionnelles.

Dématerialisation des demandes

Les associations doivent effectuer leurs demandes de subvention sur le site www.mamoudzou.yt. Les dossiers papiers ne seront pas considérés comme recevables. Aucune dérogation ne sera accordée en 2024. Attention : il doit être utilisé un seul et unique compte utilisateur par structure.

La plateforme est aussi accessible directement à https://ma-mamoudzou.mgcloud. fr/aides.

Important

Tout dossier incomplet ne pourra être transmis : toutes les informations doivent être complétées et les pièces jointes marquées d’une étoile « * » sont obligatoires.

Pour toute information complémentaire, contactez le 0639 58 78 27.