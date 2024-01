Le CNFPT compte proposer toujours plus de formations à destination des agents territoriaux

C’est une cérémonie empreinte d’émotion qui a eu lieu vendredi matin à la bibliothèque de Passamainty. Un hommage émouvant et bouleversant a été rendu à Aida Houlam, ancienne directrice adjointe de la délégation de la CNFPT de Mayotte, décédée récemment. Une minute de silence en son honneur a été faite. « Cette année 2023 a été difficile, a rappelé le délégué régional du CNFPT, Ambdilwahedou Soumaïla. L’insécurité constante sur notre territoire, les problèmes sanitaires, l’eau, … et la disparition de notre collègue et amie Aida. Je tiens à lui rendre hommage pour toutes ces années passées au service des stagiaires. C’était une directrice adjointe attachée au développement de son territoire et de ces agents. Il faut continuer ce qu’elle a entrepris pour faire vivre le nom d’Aida. Aussi, nous allons faire en sorte qu’une salle porte son nom », a ainsi déclaré en préambule de ses vœux le délégué régional.

Bye bye 2023, bonjour 2024 !

Comme l’a rappelé Ambdilwahedou Soumaïla, l’année 2023 a été une année compliquée. « Le CNFPT a été cambriolé comme d’autres établissements. Nous devons néanmoins continuer nos efforts et organiser des formations pour nos agents ». Ce sont ainsi 1.831 jours de formations qui ont été effectués sur 2.249 programmés pour 3.600 stagiaires sur les 6.284 agents convoqués. « Le contexte local a fait qu’il y a eu beaucoup d’absentéisme, a fait remarquer le délégué régional. Aussi, j’appelle de mes vœux à ce que chacun prenne conscience que la formation est un enjeu important pour le développement de notre territoire, c’est une responsabilité collective. Nous devons encourager nos agents à se former ».

Pour la première fois à Mayotte, la formation d’auxiliaire de bibliothèque était organisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Sur les 21 stagiaires qui ont suivi cette formation, tous ont obtenus leur diplôme dont 3 avec une mention très bien. « Ils ont été chercher leur diplôme !, s’est félicité le délégué régional. En 2024, nous allons continuer à œuvrer pour offrir des formations à nos encadrants territoriaux. Il faut aller de l’avant encore et toujours car nous avons de nombreux défis à relever, notamment ceux du changement climatique ou encore de l’inclusion sociale. Pour cela nous devons collaborer avec l’ensemble de acteurs du territoire ».

Le délégué a, par ailleurs, chaleureusement remercié toute l’équipe du CNFPT pour le travail effectué et notamment sa directrice qui quittera ses fonctions le mois prochain. « Je lui souhaite le meilleur pour la suite. L’année 2024 verra donc une équipe renouvelée et renforcée qui continuera le challenge de la formation ».

Aussi concernant les projets phares de 2024, le délégué régional souhaite poursuivre la professionnalisation des agents et des chefs de services municipaux. La gestion des déchets et l’aménagement de l’espace public sont également au cœur des préoccupations. Enfin, l’accompagnement des femmes à pouvoir se former pour exercer de hautes responsabilités dans la société figure parmi les premiers objectifs. « Nous allons mettre en place une formation à destination des femmes qui va s’appeler « Osez la direction générale ! ». Ce seront les cadres de demain… Elles seront vouées à exercer auprès de grands dirigeants de notre territoire », a ainsi conclu Ambdilwahedou Soumaïla.

B.J.