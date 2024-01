Point sur le cyclone Belal et ciel de traine à Mayotte

Depuis 9h et 10h heures réunionnaises ce lundi 15 janvier, nos voisins de l’île Bourbon subissent le passage du cyclone Belal dont l’oeil se déplace désormais vers le Sud-Est. Il n’a cependant pas évolué à cyclone tropical intense comme on pouvait le craindre.

Des rafales de vent à 200km/h ont été enregistrées sur les hauteurs de Saint-Denis et une forte houle est signalée par la préfecture.

L’alerte violette cyclonique déclenchée par le préfet de l’île voisine à 6h est le plus haut niveau de vigilance, et impose un confinement strict de l’ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité et tous les agents mobilisés à la gestion de crise.

En conséquence, il est compliqué de commencer à évaluer les dégâts mais à 11h locales on comptait 57.000 foyers privés d’électricité, soit 13% des foyers réunionnais et 35.00 habitants n’ont plus d’eau courante. Un décès pourrait également être déclaré, une personne sans domicile fixe à Saint Gilles. Sur 158 centres opérationnels, 636 personnes seraient hébergées et 104 personnes auraient été évacuées.

Le passage du mur de l’oeil en cours a débuté d’abord sur la partie Nord de la Réunion avec des vents extrêmes. « Il s’agit d’un impact majeur d’une intensité probablement comparable à Firinga (janvier 1989) », indique Météo France.

« Avec le passage de l’oeil du cyclone sur la Réunion, la première phase de vents violents pourrait être suivie d’une accalmie temporaire (calme de l’oeil), mais cela ne doit surtout pas être interprété comme la fin du cyclone car les vents vont reprendre de façon très brutale dans le sens opposé. »

L’île Maurice devrait connaître des conditions dégradées en journées de lundi et mardi en termes de vent, pluie et houle, mais d’une bien plus faible ampleur par rapport à la Réunion.