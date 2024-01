Insécurité : Les délinquants sont toujours aussi actifs en ce début d’année

Suite aux incidents survenus il y a quelques jours, des contrôles ont été menés lors d’une opération anti délinquance (OAD) hier après-midi à Majicavo Dubaï et hier soir à Pamandzi, quartier la Vigie. Aucun incident n’a été à déplorer.

– Lundi et mardi soir, des troubles à l’ordre public se sont déroulés à Majicavo, secteur Talus 2 avec barrages et caillassages sur la RN1. Un dispositif de contrôle de zone a été mis en place pour libérer l’axe et ramener le calme. Jusqu’à 40 gendarmes ont été engagés selon l’intensité.

– Le 5 janvier 2024 vers 19h50, entre Majicavo Lamir et Majicavo Koropa sur la commune de Koungou, une dizaine d’individus érigent une barricade sur la RN1 et caillassent les automobilistes. La gendarmerie intervient rapidement lors d’une opération de troubles à l’ordre public et les militaires sont eux aussi la cible de jets de projectiles nécessitant une riposte afin de disperser les fauteurs de troubles. Dans la manœuvre, un individu est interpellé et placé en garde-à-vue à la gendarmerie de Koungou. Le mis en cause a été jugé en comparution immédiate lundi pour les infractions suivantes : participation avec arme par une personne dissimulant son visage afin de ne pas être identifié, entrave à la circulation, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il a écopé de 8 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.

– Le 31 décembre, les militaires de la brigade de Koungou ont interpellé un individu auteur de violences sur conjoint. Le même jour, ils ont arrêté un homme auteur de violence avec l’usage d’une arme. Le 31 décembre toujours, les militaires de la brigade de Mtsamboro ont arrêté un individu auteur d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’étrangers. Les militaires de la brigade de Mzouazia ont, quant à eux, interpellé une personne auteure d’une tentative de meurtre.

– Le 30 décembre, les militaires de la brigade de Pamandzi ont appréhendé l’auteur d’un vol à main armée. Également durant ce même jour, les militaires de la brigade nautique et ceux de la brigade de Pamandzi ont arrêtés 3 individus, auteurs d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’étrangers. Les militaires de la brigade de Mzouazia ont interpellé un auteur de violences sur ascendant.

– Le 29 décembre 2023, les militaires de la brigade de Dembeni ont arrêté 3 individus auteurs de violences aggravées, avec arme.

Durant le week-end prolongé du passage à la nouvelle année, les militaires de la gendarmerie mobile et les militaires de la brigade nautique ont ainsi appréhendé 178 étrangers en situation irrégulière.

Sources Gendarmerie de Mayotte