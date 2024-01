Mayotte au Salon International de la Plongée sous-marine : à bon détendeur !

Comme chaque année, le Salon International de la Plongée Sous-Marine se réinstallera au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, du 11 au 14 janvier 2024. Véritable rendez-vous des passionnés des mers et des océans, des sports subaquatiques, de la faune et flore sous-marines, l’objectif de ce salon est aussi d’informer et de sensibiliser le public à l’urgence d’agir pour préserver la biodiversité marine, comme l’extraordinaire lagon de Mayotte.

De part son lagon exceptionnel, protégé par un récif de 195 kilomètres, à la faune et flore sous-marine très diversifiées, Mayotte qui dispose d’une double barrière corallienne, est une des plus belles destinations de plongée au monde. De nuit, comme de jour, ses sorties font le bonheur des novices friands de découvertes, comme des passionnés avertis, en quête de sensations fortes.

Porté par l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte (AaDTM), le stand de Mayotte à ce Salon International, reproduira un environnement très immersif, semblable aux plages mahoraises et au lagon, sur un tapis de sable et de coquillages, avec un plafond marin, donnant l’impression d’être immergé avec une raie manta. L’ensemble des passionnés, professionnels de la plongée et structures de prestation touristique de Mayotte, sont invités à ce salon.

Quatre clubs de plongée de Mayotte feront le déplacement jusqu’à Paris : il s’agit des clubs de plongée Jolly Roger, Lagon Maoré, Abalone et Happy Divers. Seront également présents sur ce stand, les représentants de la résidence Vili Vili de Petite-Terre et de l’écolodge du Jardin Maoré. Quatre des cinq offices de tourisme du territoire, de Petite-Terre, du Sud, du Centre-Ouest, et du Grand-Nord, participeront également pour accroître la dimension locale du territoire et valoriser l’ensemble des lieux à découvrir sur cette île. Des représentants d’Air Austral seront également sur le stand.

Cet événement est essentiel pour valoriser le patrimoine environnemental de Mayotte et renforcer l’attrait de ce territoire pour ses habitants eux-mêmes et pour le public. En effet, Mayotte a connu un contexte difficile, en raison d’une crise sécuritaire et d’une crise de l’eau majeures, pourtant, son lagon reste le témoin paisible de ces événements.

D’après Julie Fournereau, Responsable Promotion et Communication à l’AaDTM, la récente alerte sur la présence des cyanobactéries n’a eu que peu d’impacts sur l’activité des clubs de plongée, puisque leurs activités s’effectuent généralement loin des plages : « Les cyanobactéries ont été principalement localisées à Bouéni et Kani-Kéli, l’arrêté d’interdiction de baignade et d’activités a pu rapidement être levé et les clubs de plongée ont eu l’autorisation de poursuivre leur activité. »

Le lagon est un lieu où l’on peut se réfugier pour méditer et contempler une biodiversité extraordinaire. Pour ce Salon International à Paris, Mayotte proposera deux conférences sur les atouts du lagon et ses nombreux potentiels. Les animateurs espèrent séduire encore plus de curieux et de passionnés, que les années précédentes : « Habituellement, on s’adresse surtout à un public métropolitain, parfois belge ou suisse, cette année nous espérons renforcer la programmation de séjours de plongée chez un public plus diversifié. Plusieurs opérateurs tels que UltraMarina ou H2O proposent déjà Mayotte comme destination pour des voyages de plongée, et « la bonne nouvelle, c’est que d’autres opérateurs, nous disent que de nombreux clients demandent à venir à Mayotte pour des séjours de plongée sous-marine » commente Julie Fournereau.

Mais cette année, l’objectif est aussi de faire la promotion du lagon mahorais, comme patrimoine naturel unique à protéger. En effet, la récente crise de l’eau est un des éléments pouvant mettre en péril le lagon du fait des multiples pollutions qu’elle engendre. Sensibiliser les plongeurs amateurs et expérimentés à la préservation de la faune et flore sous-marine est aussi un aspect fondamental pour qui, l’association Jardin Océanique de Mayotte, en a fait son cheval de bataille ! Cette association du sud de l’île oeuvre pour la préservation du lagon mahorais, en sensibilisant les habitants de Mayotte à la protection et l’entretien des rivières et des plages, qui pourraient contaminer les eaux du lagon. A leur arc, s’est également ajouté une corde novatrice, sur le bouturage de corail. Il s’agit d’une technique, permettant de multiplier les pieds d’un corail, pour réduire sa taille ou le sauver, si celui-ci était atteint d’une maladie. Julie Fournereau voit à travers cet outil « un moyen exceptionnel de comprendre le corail, à la fois comme végétal et comme animal, accueillant des centaines et milliers de matières vivantes, en fonction des espèces. »

A notre question de savoir si l’impact de ces Salons a eu des retombées positives sur l’activité touristique à Mayotte, la Responsable de la Promotion et de la Communication à l’AaDTM confie « ne pas avoir encore de données sur l’impact des salons eux-mêmes sur l’activité touristique », cependant « une collecte des données est actuellement en cours » pour ajuster au mieux l’offre et les possibilités d’activités avec la demande.

Mais même sans données, pour y plonger ou seulement s’y baigner, les mahorais le savent bien, le lagon est un des rares lieux où les problèmes terrestres peuvent s’oublier.

Mathilde Hangard

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Salon International de la Plongée Sous-Marine à Paris du jeudi 11 au dimanche 14 janvier 2024 : le jeudi 11 janvier de 10h00 à 19h00, le vendredi 12 janvier de 10h00 à 22h00, et les samedi 13 et dimanche 14 janvier de 10h00 à 19h00. Adresse : Parc des Expositions, Pavillon 4, 1 place de la Porte de Versailles, 75015, Paris (France).