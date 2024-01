Projeté à La Réunion, « Laka » a dévoilé une autre image de Mayotte

Projeté en septembre au cinéma Alpa Joe, voilà que « Laka » s’exporte à La Réunion pour le plus grand plaisir de Daniel Chebani, son producteur, et de Germain Le Carpentier, son réalisateur. Projeté devant une soixantaine de spectateurs réunionnais dans les locaux de l’antenne de l’Aadtm à Saint-Denis, le court-métrage a obtenu un franc succès. « Les Réunionnais ont découvert un visage de Mayotte qu’ils ne connaissaient pas. Souvent on ne parle de notre île à l’extérieur que pour évoquer les problèmes de violence et de délinquance, alors que Mayotte a une culture extrêmement riche que nous avons justement souhaité mettre en valeur grâce à ce film », a déclaré Daniel Chebani.

Autre point qui a séduit les Réunionnais : le fait que « Laka » soit tourné intégralement en shimaoré. « Les Réunionnais se battent pour que le créole soit reconnu comme une langue à part entière, ils ont donc aimé que le film soit tourné dans l’une des langues d’origine de notre île », explique Daniel Chebani. Originaire de Pamandzi, le producteur a toujours été passionné par la réalisation de films et a fait des études de cinéma pour devenir réalisateur. Mais, pour « Laka », il a préféré laisser la main à son ami Germain Le Carpentier car, comme il le dit lui-même avec humour, « il ne pouvait pas être au four et au moulin en même temps ». « En tout cas, nous avons vraiment voulu respecter toute la chaîne de production d’un court-métrage afin de faire quelque-chose de professionnel et commencer à développer une filière cinématographique à Mayotte », révèle-t-il. « Laka » a d’ailleurs déjà été acheté par France Télévision et sortira sur Mayotte la Première ainsi que sur 9 autres chaînes dédiées aux Outre-mer dans le courant du mois de mars 2024.

La course de pneus à l’honneur dans le prochain court-métrage

Daniel Chebani et Germain Le Carpentier ne souhaitent pas s’arrêter en si bon chemin, car « on ne change pas une équipe qui gagne », s’amuse le producteur. Devant le succès remporté par « Laka », ils se sont lancés dans un second court-métrage qui est actuellement déjà en cours de montage. Il portera cette fois-ci sur l’emblématique course de pneus de Mayotte. « A chaque fois, les documentaires sur la course de pneus sont faits par des personnes extérieures à l’île. Là, nous voulons montrer les choses depuis le point de vue de deux jeunes femmes mahoraises, l’une de 13 et l’autre de 35 ans, qui participent à l’évènement », dévoile le producteur.

« Ce sera une sorte de docu-fiction, même si je n’aime pas beaucoup ce terme », précise-il. « Le but est de montrer ce qui motive ces jeunes femmes, leur préparation à la course, ce qu’elle représente pour elle. L’histoire des pneus et ce qu’ils deviennent par la suite nous a également intéressée. Mais il y aura aussi une part fictionnelle pour permettre au spectateur de s’évader », détaille-t-il. Intitulé « Haraka, haraka ! » (« vite, vite ! »), ce deuxième court-métrage de Foundi Production sortira probablement au cours du deuxième trimestre 2024.

N.G