Mansour Kamardine solidaire auprès d’El Yassir Manroufou

La nouvelle ayant très rapidement fait le tour des réseaux sociaux confirmant, dans la nuit du 25 au 26 décembre dernier — en un établissement recevant du public — des faits de violence à l’encontre du conseiller départemental, El Yassir Manroufou ainsi que ce son frère, ayant entrainé de graves conséquences pour ce dernier, Mansour Kamardine « condamne avec la plus grande fermeté cette agression et toutes formes de violence qui menacent la paix et la sécurité de notre territoire. Cet incident ne doit pas seulement être vu comme une attaque contre un individu, mais comme une atteinte à l’intégrité et à la dignité de notre démocratie ».

Cette escalade de la violence, le député LR souhaite une fois de plus la faire reconnaître aux plus hautes sphères pour mieux la combattre : « J’ai fait appel, de nouveau, pour la énième fois, au président de la République et au ministère de l’intérieur et des Outre-mer pour que des mesures immédiates de renforcement de la sécurité à Mayotte soient prises et avec le souci de l’efficacité ! ».

En conclusion de ces officiels écrits, l’intéressé indique : « En ces moments difficiles, mes pensées vont à El Yassir Manroufou, à son frère et à leur famille, mais également aux multiples personnes qui sont agressées, violentées et gravement blessés quotidiennement à Mayotte. Je leur offre tout mon soutien, ma solidarité et les assurent de mon inébranlable et totale détermination à mettre à terre l’hydre de la violence. J’appelle, aussi, tous les élus de notre territoire de s’unir et à travailler sans relâche pour la paix et la sécurité ».