C’est officiel : Transitions Pro Mayotte va basculer en cessation d’activité

Il fleurait pourtant bon l’espoir au regard de la récente signature de cette convention de partenariat qui engageait de manière totalement solidaire l’antenne Île-de-France auprès de sa benjamine mahoraise. Un engagement signé en grande pompe le mois dernier à Paris et qui aspirait à pousser une échéance un peu plus longue, avant tout au profit des salariés de Mayotte, évoluant dans le secteur privé et ambitionnant de partir vers une reconversion professionnelle mais pas que…

« Au plus près des soins palliatifs… »

C’est en ces termes que l’unique salarié multi-casquettes de l’association paritaire concernée, Daoud Abdou, aussi chargé de mission, définit ce partenariat. Un partenariat qui se voulait de sauver les meubles, sachant la complexe situation de son antenne qui n’a eu de cesse d’envoyer des signaux d’alarme depuis sa mise en place, il y a de cela 4 ans. Et en parlant d’alarme, cette-dernière était déjà bien enclenchée depuis plus d’un an, faute de moyens financiers alloués et suffisamment conséquents, malgré d’indéniables investissements et engagements humains. Dans les grandes lignes, l’implantation de Transitions Pro Mayotte a été finalement très délicate depuis le départ pour assurer sa parfaite mission. Une signature de convention avec La Réunion — qui se voulait d’apporter un soutien logistico-administratif pour le traitement des dossiers de reconversion — avait été actée quasiment depuis le commencement mais faute de ressources humaines suffisantes, ce rapprochement était plutôt compliqué pour nos voisins insulaires. En plus de la facturation unitaire de 500 euros par instruction, les délais se voulaient bien trop importants relevant d’une fréquence bimestrielle, là où l’Île-de-France s’engageait, aussi pour raisons de moyens humains bien plus conséquents, en un service octroyé toute les 2 voire 1 semaine(s); et ce, sans coût supplémentaire.

« La réalité, c’est que nous n’avons jamais eu à Mayotte les moyens d’assurer ce pour quoi nous étions là. Au regard de la complexité que cela représentait pour nos confrères réunionnais, la seule solution pour survivre et surtout assurer notre mission, auprès des personnes venues nous solliciter, était d’aller prospecter directement via le réseau national et c’est donc l’antenne Île-de-France qui s’est positionnée pour nous soutenir. Nos besoins représentent à peine 1% supplémentaire du flux de leurs services; c’est une vrai usine bien orchestrée avec des moyens conséquents. Et en parallèle de cette approche, l’agence nous accompagne sur la montée en compétence de notre agent. Cette mise en place s’est faite parce que nous n’avions pas d’autre choix, voilà la réalité qu’il faut entendre » nous souligne Ali Abdou, vice-président de Transitions Pro Mayotte.

Une triste décision accueillie avec étonnement

Nombreuses ont pourtant été les annonces officielles, sénateur inclus, indiquant un soutien total et une montée au créneau vers les plus hautes sphères, afin qu’il soit enfin apporté, comme il se fait partout ailleurs, une aide financière étatique, voire conjointement départementale, en plus d’une réévaluation du budget global pour lequel 14% maximum se doivent d’être attribués aux frais de fonctionnement. Une enveloppe bien trop maigre, relevant exclusivement pour Mayotte de la dotation salariale, fixée à 300 000 euros, alors qu’il avait était demandé un montant similaire à l’antenne guyanaise tablé entre 900 000 et 950 000 euros. Malgré une belle promesse de la ministre déléguée, Carole Grandjean, en charge de l’Enseignement et de la formation professionnels, qui s’était officiellement engagée au regard d’une dotation complémentaire, il semblerait les actes n’aient pas été joints aux optimistes paroles… C’est donc avec grande surprise que les membres du bureau de Transitions Pro Mayotte ont découvert, il y a quelques semaines, que l’unique dotation globale pour 2024 avait été réévaluée à seulement 420 000 euros, à laquelle on soustrait les 58 800 euros pour frais de logistique, de mobilier, d’informatisation et de ressources humaines etc. Oui, pour rappel, malgré 4 ans d’existence sur notre territoire, une activité entre 2022 et 2023 ayant augmentée de +420%* et plus d’une centaine de dossiers déjà traités, et bien notre association habilitée par l’État n’a toujours pas de locaux ni même d’équipements depuis son implantation !

« Nous sommes la seule antenne maintenue par fonds propres. Vu que personne ne souhaite nous soutenir, pourquoi ne pas solliciter le Fonds social européen ? Il est sous consommé à Mayotte. Après, quelle autre option s’offre nous finalement ? L’illégalité ? On prend l’argent de la dotation pour financer des locaux, l’achat de matériel et on ne paye plus les formations ! Vous vous rendez compte de l’aberration. On est arrivé à se trouver, de manière autonome, des partenariats solides pour essayer de survivre et mener à bien notre mission au profit des salariés mahorais concernés et pendant ce temps là, au niveau local, rien. Et bien de vous à moi, je préfère me dire qu’on n’a pas de beaux véhicules, ni même de locaux mais nous avons fait notre travail et ce, bien au delà de nos compétences » nous confie Ali Abdou légitimement exaspéré par cette affligeante décision.

Malgré ce récent partenariat qui laissait présager au moins un sursis bien plus conséquent, si ce n’est plus, pour l’antenne mahoraise et son unique salarié, c’est donc officiel, le 31/12/2023 prochain, au soir, Transitions Pro Mayotte ne sera (physiquement) plus, laissant à l’État le soin d’indiquer si oui ou non, et surtout comment, l’activité se voudra d’être ultérieurement. Un véritable coup de massue pour les administrés et membres du bureau, tout comme Daoud Abdou : « J’engage mon travail jusqu’au bout même si aucune positive perspective ne se dessine dans l’immédiat. De vous à moi, je pense sincèrement que l’investissement personnel de toutes ces petites fourmis de l’ombre qui ont soulevé durant près de 4 ans des montagnes et ce, sans moyen alloué ni bureau, ni rien en fait, mérite d’être félicitées et valorisées pour le travail rendu. Je n’ai pas honte de parler de Légion d’Honneur même, sachant l’implication souvent bénévole dont il a été question… ».

Clap définitif de fin ou affaire à suivre ? Dans tous les cas, mieux vaut que l’action prévale cette fois-ci amplement sur les crémeuses déclarations manifestement très mal digérées pour les protagonistes concernés.

MLG