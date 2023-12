Démographie : un solde naturel de + 9800 habitants en 2020 selon l’INSEE

9800 habitants de plus pour Mayotte en 2022, un nouveau record ! La fécondité reste donc très élevée avec une moyenne de 4,7 enfants par femme. Les trois quarts des bébés nés en 2022 ont une mère étrangère, souvent comorienne, mais plus d’un sur deux a au moins l’un de ses parents français (55%). Reste donc que 45% des bébés nés à Mayotte ont leurs deux parents étrangers. L’INSEE a constaté également une augmentation de mères de nationalités malgaches.

470 enfants sont nés de mères mineures soit 4,4% des naissances. Un taux qui reste stable depuis 2019. 110 enfants sont nés de mères âgées de 15 ans ou moins. Un taux beaucoup plus élevé qu’en métropole ou à La Réunion. 7% des naissances se sont déroulés hors maternité, le plus souvent à domicile et 3% hors département, principalement en métropole ou à La Réunion.

Une surmortalité en 2021 et 2022

Du fait de la crise covid, l’INSEE a constaté une surmortalité en 2021 et 2022. Toutefois, grâce au fort taux de naissances, la mortalité est mathématiquement 3 fois plus faible à Mayotte que dans l’hexagone puisqu’il y a moins de personnes âgées. Le taux de mortalité infantile y est toutefois 3 fois plus important du fait de conditions sanitaires plus précaires. « Il y a des enjeux de santé qui perdurent sur le territoire », a expliqué Véronique Daudin, la nouvelle cheffe du service régional de l’INSEE à Mayotte qui connait bien le territoire.

Sur la période s’étendant de janvier à octobre 2023, l’INSEE a enregistré un recul de 10% des décès par rapport à 2022 et 29% de moins par rapport à 2021 du fait des cas de covid moins nombreux. Les naissances sont également plus faibles qu’en 2022 sur la même période : 8940 soit 230 de moins. « La croissance démographique à Mayotte reste très élevé. C’est structurel et cela va se poursuivre encore pendant plusieurs années », estime Loup Wolff, le directeur interrégional de l’INSEE Réunion-Mayotte.

Prochaine photographie complète de la population mahoraise fin 2025

Le chiffre tant attendu et tant polémique du nombre d’habitant total à Mayotte ne sera délivré qu’à la fin de l’année 2025, suivant la méthode nationale qui s’applique depuis 2021. Un cinquième de la population est recensée tous les ans et le chiffre est bien sûr actualisé d’année en année pour arriver à un chiffre total au bout de 5 ans. Mais les tenants de la croyance comme quoi nous serions plus de 400 ou 500 000 habitants sur le territoire risquent d’être encore une fois déçus par les chiffres de l’INSEE qui estimait la population à 310 000 habitants début 2022. Ce à quoi il faut ajouter le solde naturel de 9800, ce qui nous amène à environ 320 000 habitants en 2023.

La balance entre immigration est émigration est évidement prise en compte dans ce calcul. « Les chiffres de l’INSEE sont contestés partout, pas seulement à Mayotte. Mais notre méthode de calcul basé sur un repérage cartographique des habitations puis sur une enquête en collaboration avec les communes est tout à fait fiable. C’est à nous ensuite de faire un travail pédagogique pour que ces chiffres soient admis par la population », a conclu Véronique Daudin.

Nora Godeau