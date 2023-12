Signature de 6 conventions entre l’AFD et Bandrélé

« Un sacré coup de pouce pour aller plus vite dans la réalisation des projets…» Tournure spontanément exprimée par Ali Moussa Moussa Ben, maire de Bandrélé s’adressant à l’ensemble de la délégation estampillée AFD venue spécialement pour l’occasion. Une délégation hautement symbolique sachant la conjointe présence de Philippe Orliange, directeur exécutif national des opérations, Patricia Aubras, directrice régionale océan Indien et bien entendu, Ivan Postel-Vinay et Anne Gaël Chapuis, respectivement directeur et directrice adjointe de l’antenne mahoraise. Un coup de pouce donc d’une valeur de 380 393 euros qui se voudra exclusivement dédié à la subvention des études de maîtrises d’œuvre très complètes pour mener à bien les suites et concrétisations de 6 projets au total. Cette spécifique subvention — qui porte l’intitulé officiel de Fonds Outre-mer — c’est justement une volonté gouvernementale afin de fluidifier et permettre aux porteurs de projets de construire, entre guillemets, des bases solides pour l’étape 2 de leur(s) aspiration(s). « Aujourd’hui, même si nous trouvons des financeurs, il se pose tout de suite derrière l’interrogation des délais de consommation sauf qu’en amont, il y a toute une période d’études nécessaires qui peut être parfois très longue avant d’arriver à cette consommation donc souvent, nous avons du mal à entrer dans ces délais. L’avantage de cette signature aujourd’hui, c’est justement d’anticiper tout cela au moyen de subventions dédiées qu’aux études techniques. Par la suite, les portes s’ouvrent bien plus rapidement » confie à la presse le maire de la commune concernée.

Une présence non anodine

Une première sur le sol mahorais pour le directeur exécutif des opérations de l’AFD. Il n’est guère coutumier de recevoir en notre insularité un membre national et d’autant plus à l’occasion d’une signature de convention. Et c’est bien parce qu’il faut saluer les conjoints engagement et ambition de cette commune du Sud, plutôt bonne élève dans les mises en place et gestion de ses projets et inscrivant ses démarches conscientisées dans le temps, que les hauts dignitaires ont souhaité venir en personne, offrant ainsi un autre visage face à l’actualité prédominante et alarmiste que l’on peut avoir de notre territoire.

« L’actualité de Mayotte c’est aussi une coopération renouvelée, de confiance et efficace qui a déjà changé le quotidien des gens et continue en ce sens. C’est important de le faire savoir d’autant plus que Mayotte c’est cette région de l’océan Indien là où l’AFD est à la fois financeur de politiques publiques nationales et le partenaire d’un certain nombre de coopérations et projets et nous élargissions aussi à la zone Indo-Pacifique qui est un des horizons vers lequel la France se doit d’être d’avantage présente; le président de la République l’a rappelé il y a quelque mois » souligne Philippe Orliange.

Travailler et récompenser les efforts cohérents et la continuité

Outre une simple vitrine et un cadre de vie grandement amélioré, les divers projets relatifs à ces conventions présentent avant tout des approches pluridisciplinaires, chères aux axes politiques nationaux et relevant donc à la fois de l’écologie, des valorisation et protection environnementales, des enjeux de mobilité, d’hygiène de vie et pratique sportive mais aussi d’inclusion sociale, notamment grâce à des espaces aménagés propices aux rencontres intergénérationnelles. En somme un maillage de plusieurs petits tou(t)s, rassemblés avec solide lucidité dans un grand tout et ce, en un temps imparti qui se veut concrétisé bien entendu avant fin de mandature et les délais semblent bien partis pour être dans les clous avec un horizon maximal fixé à 2025.

Récapitulatif des 6 études relatives à ces subventions

Phase 2 de l’aménagement du front de mer de Bandrélé avec notamment la mise en place d’une passerelle piétonne qui permettra de traverser la rivière Mro Wa Dagoni et de continuer l’embellissement de la précédente phase inaugurée en juillet dernier (subvention AFD : 42 160 euros) ;

Restructuration du réseau d’éclairage public de la commune de Bandrélé, visant une nette réduction des consommations énergétiques (subvention AFD : 39 307 euros) ;

Construction de deux plateaux sportifs polyvalents sur les villages de Bandrélé et Nyambadao (subvention AFD : 83 040 euros) ;

Création d’une liaison piétonnière et paysagère de 120 mètres, entre les deux écoles du village de Mtsamoudou (subvention AFD : 55 215 euros) ;

Aménagement paysager et création d’une aire de vie et de détente au niveau de la rivière Mro Wa Dagoni (subvention AFD : 113 870 euros) ;

Construction d’un bassin sportif flottant situé à Musical plage. Une première dans le genre sur notre département qui permettra d’offrir une structure sécurisante pour l’apprentissage de la natation (subvention AFD : 46 800 euros).

Un ensemble de projets qui s’entrelacent de manière plus ou moins complémentaires partis, à dominante, de l’initial schéma relatif à l’aménagement communal. Des projets qui ont pris forme cohérente sur le papier et qui seront, rappelons-le, réalisés à moyen terme offrant ainsi une indiscutable et nette amélioration du cadre de vie des citoyens.

Un peu à l’image d’un sous-marin, efficacement, discrètement, sans vagues ni inutiles strass paillettes et éclats, la commune de Bandrélé poursuit sa mission et sa population aime ça…

MLG