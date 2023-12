Perturbation du ramassage scolaire dans le Nord en raison de la détérioration des bus

Avec une moyenne de 10 bus scolaires caillassés par jour, le transport des élèves vers les collèges et lycée de l’île est fortement perturbé, mettant en péril leur éducation. Ce lundi matin encore, des caillassages et des tentatives de barrage dans le secteur de Koungou ont forcé les bus à faire demi-tour et à ramener les élèves chez eux. Le collège a assuré un accueil minimal.