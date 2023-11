Mtsamboro : le maire remet les pendules à l’heure des repas scolaires

Ces derniers jours de nombreux enfants, environ 800, n’ont pas eu droit à leur plateau repas dans les écoles de la commune de Mtsamboro. La raison invoquée : leurs parents n’ont pas réglé leur cotisation annuelle. « Moi je paie au trimestre, certains paient à l’année, mais nous n’avons pas reçu le courrier de la mairie nous demandant la contribution », nous explique une maman au téléphone, précisant que les trois villages sont concernés, Mtsahara, Mtsamboro et Hamjago.

Nous avons donc contacté la mairie, et c’est Madi Velou, non au titre de sa vice-présidence chargée du social au conseil départemental, mais de responsable du Service scolaire de la mairie de Mtsamboro. « Etant donné que nous venons de nous doter d’une Caisse des écoles *, c’est elle qui prend le relais désormais. C’est à cette occasion que nous avons constaté que la moitié des parents ne payaient pas pour les repas de leurs enfants. Il s’agit d’une contribution de 82,39 euros par an, pour de vrais repas, entrée, plat chaud et dessert. Le maire a donc décidé d’envoyer des courriers postaux, de diffuser des communiqués sur les deux radios, publique et privée, et par les mosquées, pour signaler aux parents qu’ils avaient jusqu’à octobre pour régulariser la situation. »

Environ 800 personnes n’avaient pas payé au début de la diffusion, « beaucoup sont venus depuis, ils sont 1.219 à avoir acquitté leur paiement, sur 1.700 élèves scolarisés dans la commune », et selon lui, ceux qui n’ont pas régularisés ne sont pas les plus démunis, « les plus agressifs sont des enseignants élus de la commune qui connaissent parfaitement la démarche ».

Les trois agents dédiés à la gestion des trois villages couvrent le périscolaire, les cantines et les commandes de fournitures scolaires, « les parents peuvent se rendre tous les jours auprès d’eux, et régler en plusieurs fois, chaque mois s’ils veulent. La semaine suivante, les enfants seront réintégrés à la cantine. Nous avons mis à disposition deux machines de carte bleue, et elles sont déjà très utilisées. »

Alors que beaucoup d’enfants ne se nourrissent ni à leur faim ni de façon équilibrée à Mayotte, rappelons aux parents en difficulté qui pevent se faire aider auprès du CCAS de la commune, quant aux autres, ils n’ont qu’à prendre le chemin de la mairie, et régler leur dû. Les prestations offertes par la suite par la Caisse des écoles en vaut le coup.

Anne Perzo-Lafond

*La caisse des écoles est un établissement public local qui contribue au rayonnement de l’école primaire. Elle peut gérer des services sociaux tels que les colonies de vacances, les cantines scolaires ou les classes de découvertes