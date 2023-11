Nouveau braconnage de tortue à Majikavo

Une équipe des Naturalistes a découvert un nouveau cas de braconnage sur l’arrière plage de Kombo Bato (Majicavo 3), l’une des plages de la presqu’île de Saziley, ce samedi 11 novembre. Le REMMAT a aussitôt été alerté. La tortue n’avait pas eu le temps de pondre.

Le mode opératoire est connu et se répète : après avoir retourné la tortue sur le dos et l’avoir « ouverte », une action « menée à vif, ou après avoir frappé la tête de la tortue pour éviter qu’elle se débatte », déclare l’association, les braconniers ont dégagé les œufs et les viscères pour prélever la viande, « 40 à 50 kg sur une tortue verte ».

La viande est en suite commercialisée sous le manteau. « Il faut rappeler que toutes les tortues sont protégées. Sur le territoire français les sanctions pour braconnage, détention et consommation de viande de tortue peuvent aller jusqu’à trois ans de prison ferme et 150 000 euros d’amende. La justice à Mayotte se montre sévère depuis plusieurs années », rappelle Les Naturalistes.

Ils font appel aux éventuels témoins ou détenteurs d’informations permettant d’identifier des braconniers, des revendeurs ou des consommateurs, » qui doivent contacter les services de police ou de gendarmerie. « La grande majorité de la population ne consomme pas de viande de tortue. Le braconnage cessera quand les consommateurs seront appréhendés et déférés devant la justice. Les tortues sont un patrimoine naturel emblématique de Mayotte. Ne les laissez pas détruire ! »