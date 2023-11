3ème édition de la Fête de la Vanille le 25 novembre

L’association saveurs et senteurs de Mayotte organise la deuxième édition de la fête de la vanille de Mayotte. La fête de la vanille aura lieu au Pôle d’Excellence Rurale de Coconi le 25 novembre de 9h à 14h.

Le lendemain, 26 novembre, des producteurs de vanille ouvriront les portes de leurs exploitations et proposeront des visites payantes de leurs exploitations.

L’association saveurs et senteurs de Mayotte (ASSM) ainsi qu’une trentaine de partenaires vous proposeront des stands de ventes de produits locaux, des animations et des dégustations. « Afin de mettre en avant le travail fait autour de la structuration de la filière vanille depuis 2018, l’ASSM souhaite mettre en avant cette épice, symbole du patrimoine mahorais. En 2023, l’association a collecté 1.5 tonne de vanille verte auprès de 48 producteurs. Récompensés par une médaille d’argent au salon de l’agriculture de Paris deux années de suite, nous avons plus que jamais envie de partager notre travail avec les habitants de Mayotte qui nous soutiennent depuis le début ».

Les projets en cours et à venir seront présentés lors d’une mini conférence sur la vanille et ses arômes à 10h30. Les partenaires, qui seront une trentaine cette année ont été invités à mettre en avant la vanille de Mayotte, qu’ils fassent des glaces ou des savons, la vanille sera partout ! « Nous invitons tous ceux qui ont envie de découvrir la vanille médaillée, la vanille givrée, la vanille originelle (sans échaudage), le caviar de vanille, la pâte de vanille, etc. à venir nous voir ce 26 novembre au PER de Coconi ». Plus de 1500 visiteurs sont attendus pour cette 3éme édition.

Au programme du samedi 25 novembre de 9h à 14h : des ateliers dégustations, des ateliers préparation et des ventes de produits locaux

Vous pourrez également découvrir les activités de nos partenaires : comment faire du chocolat avec le Banga au chocolat, découvrir les créations culinaires du lycée hôtelier autour des productions locales, savoir comment reconnaître une bonne vanille avec l’ASSM, fabriquer votre gouttière en bambou avec Lilo Bambou, etc. Un événement gourmand mais aussi créatif puisque les artisans de l’association Made In Mayotte exposeront leurs dernières créations.

Et ce n’est pas fini puisque le dimanche 26 novembre trois producteurs de vanille vous proposent de venir découvrir leur méthode de culture de la vanille.

Un événement cofinancé par La Colas, et l’Union européenne et avec le soutien de la 3CO et du CD. Possibilité de se restaurer sur place. Parking à l’extérieur.