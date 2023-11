Philippe Vigier : un programme pas seulement centré sur l’eau

En raison du report de la visite de Gérald Darmanin contraint de rester en métropole pour « coordonner la mobilisation de l’ensemble des services de l’Etat, en particulier la Sécurité civile » dans le cadre du passage de la tempête Ciaran qui doit toucher la pointe bretonne ces mercredi et jeudi, seul le ministre délégué en charge des Outre-mer est à Mayotte depuis ce mercredi jusqu’à jeudi.

Ce qui oblige à modifier le fil rouge de la visite qui devait majoritairement porter sur la lutte contre l’insécurité. On espère que celle-ci ne sera pas oubliée, alors qu’on nous annonce que le programme de Philippe Vigier est centré sur un point d’étape dans la gestion de la crise de l’eau, après l’annonce du plan d’urgence eau du mois de septembre.

Dès son arrivée, le ministre présidera un comité de pilotage avec l’ensemble des services de l’État afin de faire un point de situation sur le déploiement des mesures annoncées.

Dans le cadre des problématique sociales dont on espère qu’elles auront une large place lors de sa visite, le ministre prendra ensuite la parole au Congrès de la Fédération des Conseils de Parents d’élèves (FCPE) « afin de rappeler l’engagement de l’État dans le renforcement de la sécurité des établissements scolaires ». Le ministre visitera ensuite des chantiers de réhabilitation des infrastructures d’eau ainsi qu’un dispositif de container-cuve destiné à fournir de l’eau potable à la population.

Le jeudi 2 novembre, le ministre se rendra au port de Longoni pour assister aux opérations de chargement de camions en bouteilles d’eau pour les écoles primaires, à la présentation de la future base de vie des renforts de la sécurité civile et à une présentation de l’opération de collecte et de stockage des bouteilles en plastique usagées.

Dans le cadre de la distribution de l’eau dans plusieurs écoles maternelles et élémentaires non raccordées au chemin de l’eau, le ministre se rendra dans l’une d’entre elles afin d’échanger avec les élèves et le corps enseignant. À Koungou, il visitera la mairie incendiée en 2021.

Il se rendra par la suite dans un centre de vaccination pour évaluer les avancées de la campagne vaccinale en milieu scolaire. Le ministre conclura cette visite par une revue de projet relative aux investissements pour l’eau.