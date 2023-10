« Nul besoin d’être un expert, quelques petits conseils, de bons yeux et un smartphone et vous voilà ornithologue en herbe. Bien que simple et ludique, cette opération permettra d’agrandir le nombre de données sur nos oiseaux communs et d’aider les scientifiques à estimer leurs populations », explique l’association.

Choisissez un jour du 30 octobre au 6 novembre, et rendez-vous dans votre jardin ou sur votre balcon du lever du jour à 9h du matin. Là, vous pourrez noter les oiseaux que vous observez pendant 10 minutes. « Rigueur scientifique oblige, pour chaque espèce il faudra noter le maximum d’oiseaux présent au même moment afin d’éviter qu’ils ne soient comptés deux fois. »

Pas besoin de matériel de pointe, vous aurez simplement besoin de vos yeux et vos oreilles, dans l’idéal un smartphone avec l’application Naturalist et sinon d’un carnet et d’un crayon. Il faudra vous créer un compte sur la plateforme Faune Mayotte pour pouvoir transmettre vos observations.

Le GEPOMAY espère ainsi compléter les données recueillies par ses salariés et ses bénévoles dans le cadre de ses missions. Les informations ainsi récoltées pourront être analysées pour participer à l’estimation des tailles de population prévue pour la fin de l’année. « Ces données supplémentaires seront précieuses pour affiner la mise à jour de la Liste rouge des oiseaux de Mayotte de l’UICN voir d’évaluer la répartition et l’évolution des populations au cours du temps si l’opération est reconduite. »

Oiseaux des jardins de Mayotte a pour vocation de se déployer sur tout le territoire mahorais. Le GEPOMAY propose en plus avec les communes volontaires de former les habitants à reconnaître les oiseaux communs et à saisir les données sur la plateforme Faune Mayotte via l’application Naturalist. Il sera notamment aux cotés de la CADEMA les 27 et 28 octobre.

« Cette opération permettra à chacun de s’engager pour la biodiversité et faire progresser la connaissance tout en s’amusant. Retrouvez des infos et astuces sur les réseaux du GEPOMAY et sur la page dédiée.