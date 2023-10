MayExperInfo lauréat du Challenge National du Commerce et des Services 2023

MayExperInfo est non seulement la première entreprise mahoraise à participer à ce concours national, mais est également la première des DOM-TOM à y prendre part et y être primée. Cet événement incontournable met à l’honneur celles et ceux qui excellent en matière d’innovation commerciale, de qualité, d’apprentissage, de formation, d’expansion commerciale, etc.

Le challenge national du commerce et des services, démontre les capacités des professionnels du commerce à innover, à s’adapter à l’évolution des modes de vie et de consommation de leurs clients mais aussi à relever le défi de la revitalisation des centres villes.

MayExperInfo fondée par Issihaka Halidi qui a une expérience de 15 ans en tant qu’ingénieur d’études en informatique, a été accompagnée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte (CCIM) pour le montage de son dossier de candidature. L’entreprise a présenté une idée innovante qui a séduit l’ensemble du jury national. Sa promesse de vente est une expertise informatique novatrice sur le territoire qui vise à accompagner les commerçants de l’île pour faciliter au quotidien la gestion de leur entreprise.

En perpétuelle progression le projet n’a de cesse d’être développé depuis la naissance de la société en 2013. Bien conscient de la transition numérique s’opérant grâce à son bagage d’ingénieur, M. HALIDI souhaite apporter des solutions efficaces et innovantes aux commerçants, sans oublier de les accompagner dans ce changement.

Le président de la CCIM, M. Mohamed ALI HAMID, félicite la victoire remarquable de l’entreprise MayExperInfo, et salut, l’engagement profond et la résilience des commerçants de Mayotte, particulièrement en cette période de crise.