Crise de l’eau : arrivée de 500.000 litres d’eau en bouteille au port de Longoni

Affrété spécialement par l’État depuis La Réunion, la cargaison du navire ravitailleur « permet d’assurer la continuité des approvisionnements d’eau en bouteille aux personnes vulnérables dans la situation d’urgence que traverse Mayotte », indique la préfecture.

Habituellement mobilisé pour assurer des missions logistiques et océanographiques dans les mers australes, le Marion Dufresne, bâtiment propriété de la préfecture des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et armé par la société Louis Dreyfus Armateurs, a été spécialement affrété par le gouvernement, afin d’acheminer 500.000 litres d’eau embouteillée depuis La Réunion. Une cargaison inférieure aux 600.000l livrés par le Kiara le 21 septembre dernier

Cette eau permettra d’assurer l’approvisionnement du circuit de distribution pour les publics vulnérables, annoncée par Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer. Ces distributions d’eau gratuites aux personnes vulnérables ont débuté le 21 septembre et se poursuivent quotidiennement avec l’appui des communes et des forces armées. « 80.000 litres d’eau potable sont ainsi distribués chaque jour dans l’ensemble du département ».

Avec ces deux navires, ce sont 1,8 million de litres d’eau en bouteille qui auront été pour l’instant acheminées depuis La Réunion depuis le 20 septembre. « D’autres acheminements sont programmés jusqu’à la fin de l’année, en lien avec le préfet de la zone de défense et de sécurité du sud de l’océan Indien. »