Fonds européen : INTERREG VI, pour booster le développement inter-régional

Ce n’est pas le plus facile des fonds qui a été confié au CD, mais c’est celui qui joue de la proximité. Parce que Mayotte ne peut pas continuer à se développer comme une « riche parmi les pauvres de la régions », le programme européen INTERREG est une chance à saisir. Il a comme objectif la promotion de la coopération territoriale pour favoriser les échanges transfrontaliers dans la région. Pour sa 6ème édition, c’est le conseil départemental qui en a l’autorité de gestion à Mayotte, et parce que la précédente enveloppe n’a pas fonctionné (13% de réalisations), il s’élargit à de nouveaux pays de la zone, pour s’appeler INTERREG VI Canal du Mozambique sur la période 2021-2027. En plus de Madagascar, les Comores et La Réunion, il intègre le Mozambique

Les thématiques retenues sont larges : les projets doivent promouvoir le développement économique, la lutte contre le changement climatique, la protection et promotion de l’environnement, la mise en œuvre d’un socle européen des droits sociaux, et/ou la gouvernance INTERREG.

Le Conseil Départemental de Mayotte invite l’ensemble des acteurs œuvrant dans la coopération à prendre connaissance des Appels à projets suivants et à y répondre :

Renforcer la croissance durable et la compétitivité des PME et la création d’emplois dans les PME, y compris par des investissements productifs.

Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes.

Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources.

Améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, et réduire toutes les formes de pollution.

Améliorer l’égalité d’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement d’infrastructures accessibles, notamment en favorisant la résilience dans le domaine de l’enseignement et de la formation à distance et en ligne.

Garantir l’égalité d’accès aux soins de santé et favoriser la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires, et promouvoir le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité.

Renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale.

Le renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics, en particulier ceux chargés de gérer un territoire spécifique, et des parties prenantes (tous les volets).

Les structures intéressées par ces appels à projets sont invitées à présenter par courriel au dpgfe@cg976.fr leurs préprojets au plus tôt afin qu’un compte Esynergie CTE sur la plateforme de demande de subvention leurs soit ouvert. Les dossiers de demandes de subventions Interreg 2021-2027 devront être déposés sur la plateforme E-Synergie CTE avant la date limite de remise des propositions c’est-à-dire au plus tard au 25 Novembre 2023.

Vous trouverez les appels à projets classés par rubrique sur le site du conseil départemental en cliquant ICI.

Pour plus d’information : Département de Mayotte (www.mayotte.fr), dpgfe@cg976.fr. Contacts : Direction des affaires européennes, Département de Mayotte : dpgfe@cg976.fr.