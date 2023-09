Modalités de distribution des bouteilles d’eau sur Mamoudzou

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, 2ème édition, la Communauté de communes du Centre-Ouest (3CO) organisait, ce jeudi 21 septembre, un séminaire d’échanges ayant vocation à encourager et promouvoir, tant auprès des politiques publiques que des citoyens, l’usage de modes de déplacements moins énergivores et, par conséquent, plus durables