Quel hôtel pour le front de mer de Mamoudzou ?

Il y en a eu des projets pour dessiner et redessiner ce front de mer. Un entrepreneur s’était positionné pour un équipement hôtelier, et une première projection avait été faite. Ressemblant plus à un des immeubles qui ont enlaidi la côte méditerranéenne qu’à un projet collant à la culture mahoraise. On rêve davantage de bungalow à la toiture en cocotier, qu’à un enfilement de chambres en baies vitrées au sein d’un bâtiment de béton.