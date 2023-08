Convention SIDEVAM976-AFD : près de 10 millions d’euros pour développer les déchetteries

Les projets concernés visent « l’optimisation de la collecte des déchets ménagers et assimilés (DMA) via l’acquisition de véhicules de collecte, l’achat de nouvelles bennes pour le dispositif de déchèteries mobiles, l’aménagement de la déchèterie fixe de Malamani et la construction du pôle logistique de Dzoumogné ».

Face à un accroissement soutenu de la population mahoraise accompagné d’un développement rapide, l’amélioration de la collecte des DMA apparait urgente dans un contexte de retard en matière d’infrastructures. Aussi, grâce à ses financements le SIDEVAM976 aura plus de moyens logistiques pour améliorer le service de collecte. Le nouveau pôle logistique de Dzoumogné permettra à la fois d’assurer en interne l’entretien, la maintenance et la réparation des camions poids lourds dédiés à la collecte des DMA.

En outre, la déchèterie de Malamani permettra d’améliorer le captage des autres flux de déchets car comme l’a indiqué un rapport sénatorial : « les déchèteries sont indispensables à la démarche de rattrapage en matière de gestion de déchets et concourront à l’atteinte de l’objectif de propreté globale du territoire et de développement de l’économie circulaire ». La signature de ses conventions devra ainsi permettre au SIDEVAM de mobiliser plus rapidement de la trésorerie pour la réalisation de ces projets.