Le contexte actuel de pénurie d’eau et de sécheresse que connait le 101e département français peut engendrer le développement et la propagation de maladies infectieuses telles que le choléra, la fièvre typhoïde, l’hépatite A et la poliomyélite. Aussi, la Direction générale de la santé (DGS) a demandé au Haut conseil de la santé publique (HCSP) de mener une étude concernant la nécessité ou non d’une vaccination à Mayotte.