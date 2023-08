L’agenda loisirs du week-end : Des soirées à thèmes, des concerts, des ateliers artistiques, de la rando, un concours d’éloquence, un festival et du cinéma

Vendredi 11 août

– Cinéma Alpa Joe : 19h – Barbie

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Barbie

– De 18h à 22h30 : OUZOURI EVENT – Scène ouverte / théâtre / one man show

La Rocade de Sada gnabotiti

Infos : 06 39 67 70 68

– De 18h à 23h : Soirée inédite au Mermoz Bar Lounge

Le thème : Barbie, baby ! Ramène ton style 100% Barbie et plonge dans un monde de paillettes et de délires. Et devine quoi ? Si tu viens déguisée dans le thème, on t’offre un shooter Barbie et une surprise pour la meilleure Barbie.

Réservations fortement conseillées au 06.39.61.14.20 – Places limitées – Pour vos réservations envoyez un SMS avec les infos suivantes : Prénom / date de la soirée/ heure d’arrivée/ nombre de personnes.

– 19h : Cinéma de plein air – PIERRE LAPIN 2

Le Quartier d’été, c’est aussi des séances de cinéma gratuites, en plein air avec un plaid, des friandises ou un verre, c’est le moment pour se détendre ! N’oubliez pas vos tapis! Place Artisanat (Sada).

– de 20h à 23h : une soirée VIP avec Goulam en show case au restaurant ITALIANO à Kawéni avec buffet et cocktails inclus. Les personnes qui assisteront à la soirée VIP pourront également avoir accès au concert du samedi 12 aout.

Samedi 12 août

– De 8h30 à 12h30 : Journée Art & Sens

Venez découvrir nos artistes et laisser parler votre créativité. Au programme : Atelier peinture aquarelle et échanges autour de l’art, l’écriture et le spectacle/théâtre. Bibliothèque municipale de Sada – Infos et inscriptions sur nos réseaux sociaux @artetsens.yt / Gratuit – Places limitées.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– De 16h à 19h : La Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte vous invite à la présélection du concours d’éloquence Tamasha au plateau de Mtsamboro.

Ce projet vise à préserver les langues maternelles de Mayotte. C’est dans cet esprit que ce concours d’éloquence est né. Les langues mahoraises, le shimaore et le kibushi, sont désormais officiellement reconnues comme langues régionales de France et peuvent être théoriquement enseignées dans les écoles. C’est une avancée majeure pour Mayotte et son patrimoine !

– A partir de 18h45 : l’association OAIC présente Miss Grand Nord – Plateau de Mtsamboro

Entrée : 10 euros et 60 euros (VIP). Contact : 06. 93.60.08.61 ou association_oaic@protonmail.com

– De 20h30 à 23h30 : Festival SAWA SAWA

Le Festival SAWA SAWA est un festival des musiques urbaines qui réunit des artistes locaux, régionaux et internationaux. L’évènement est sécurisé. Pour sa 1ère édition, l’évènement se déroulera à Passamainty et nous voulons y célébrer la non-violence.

Nous assisterons au grand concert qui se tiendra sur le PLATEAU OMNISPORTS de Passamainty. Ce soir-là, Jahyanai King, Terrell Elymoor, Meiitod et Jah D One nous livrerons un show incroyable. L’ouverture des portes est à 19H30. Le concert est payant, disponible sur Pass culture pour les ayants droit, en billet papier chez Univers Pizza (Passamainty et Haut Vallon), chez May Salon à Mamoudzou et via la billetterie en ligne

Une navette sera mise à disposition de la barge (taxi brousse) 19H, à Passamainty en passant par la MJC du baobab 19H15 et la MJC de M’tsapere 19H30 sous présentation du billet d’entrée. Un agent de sécurité sera à bord.

Contact : Infoline : 06.39.60.89.89 – Email: contact@almawt-music.com – Site: https://almawt-music.com/

Dimanche 13 août

– MTSAMBORO – Combo Coco

Découvrez l’agritourisme à Mayotte, une immersion unique au cœur de l’agriculture locale. Organisé en partenariat avec le Pôle d’Excellence Rurale (PER) de Coconi et les 5 intercommunalités de l’île, cette initiative vise à promouvoir l’agritourisme, à mettre en valeur les offres locales et à permettre aux visiteurs de s’immerger dans l’univers des champs et des activités liées au métier de la terre. Karibu malavuni offre une occasion unique de découvrir le patrimoine agricole de Mayotte. Du samedi 29 juillet au dimanche 17 septembre, venez participer à des visites guidées, rencontrer des agriculteurs locaux, gouter à des mets d’exception et vivre une expérience en immersion au sein de nos exploitations agricoles.

Pour s’inscrire rendez-vous sur la page Facebook du PER Mayotte, sur Maore tour ou appelez au 06.39.21.41.82. Les inscriptions sont possibles « jusqu’à deux jours avant chaque sortie ».

Mardi 15 août

– Sortie découverte avec GEPOMAY

Dans le cadre de la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale, pilotée par la CCPT, le GEPOMAY organise une sortie découverte le mardi 15 août 2023 à Moya.

Rdv à 9h sur le parking des plages – 3h de sortie avec les observations. Prévoir eau et chaussures fermées. Infos et inscriptions obligatoires au 06.39.21.29.00 ou par mail: animation@gepomay.fr – Gratuit – Priorité aux habitants de Petite Terre.

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 12 août à 10h : Les Blagues de Toto 2 – classe verte

13h : Les Déguns 2

15h30 : Le manoir hanté

19h : Gran Turismo

Dimanche 13 août à 10h : Ninja Turtles: Teenage Years

13h : En eaux très troubles

15h30 : Barbie

19h : Oppenheimer

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 12 août à 11h : Ninja Turtles : Teenage Years

14h : Ruby l’ado Kraken

17h : Barbie

20h : Oppenheimer

Dimanche 13 août à 11h : Magic

14h : Ninja Turtles : Teenage Years

17h : The first slam dunk

20h : Nezouh

