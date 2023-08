Football : Confirmations et Surprise

Sohoa élimine Kaweni, première grosse surprise en coupe de France !

On vous en a parlé précédemment, la magie de la Coupe de France opère très souvent… Sur le papier Kaweni partait largement favoris, pourtant Sohoa, modeste équipe de Régionale 3 a créé la surprise. En effet, après avoir tenu tête à Kaweni (1-1) lors du temps réglementaire, la formation originaire du Centre-Ouest de l’île a été la meilleure lors des tirs aux buts (4-2 après TAB). Pour Kaweni, c’est une énième contre-performance. Il faudra rester soudé pour se relever car c’est dans ce genre de moment qu’on reconnaît une grande équipe. Le FC Sohoa jouera donc les 8e de finale de la Coupe régionale de France. Que le rêve commence !

Jumeaux prend le meilleur sur Kani-Be

C’était une rencontre “déséquilibré” sur le papier, mais ça restait un derby du sud. Et comme on le sait si bien, dans ce genre de match le match reste serré, peu importe le classement des 2 équipes. On en a eu la preuve encore une fois, après ce feux d’artifice qui s’est déroulé à Kani Be ce samedi. À la fin, c’est Jumeaux qui s’impose chez son voisin par 3 buts à 2 et passe au prochain tour de coupe régionale de France.

Abeilles se donne un peu d’air face à Majikavo

L’équipe de Mtsamboro était un peu à bout de souffle ces dernières semaines en championnat de R1. Idem pour Majikavo en R2. Il est clair qu’une victoire aurait permis à l’une des deux formations de souffler. Et c’est l’ASC Abeilles qui pique le FC Majikavo 2-1 et passe le tour suivant. Comme il faut toujours un gagnant et un perdant, c’est l’équipe de MJK* qui va rentrer à la maison la tête remplie de doutes.

Foudre 2000-Bandrélé : le Bandrélé FC se qualifie à Dzoumogne, dans un choc bien terne

C’était censé être la tête d’affiche de ces 16e de finale de coupe. En effet, c’était la seule rencontre 100% R1. Et le score n’aura jamais évolué au cours des 90 mins. Les 2 clubs ont 2 se départager aux tirs aux buts, et à ce jeu là, c’est Bandrélé qui a été meilleur. Foudre 2000 devra maintenant se concentrer à 100% sur le championnat, et surtout, le maintien, qui s’annonce chaud.

On n’oublie pas la R1 quand-même..

Comme nous le disions, 2 matchs de R1 ont quand-même été maintenus.

AJK 2-1 AJM : retour gagnant pour Kani-Kéli

Après 2 semaines sans compétition, l’AJK faisait son retour à la compétition contre M’tsahara. Cette opposition sud-nord s’annonçait palpitante, et elle a tenue ses promesses. Les deux équipes voulaient repartir avec les 3 points. C’est finalement Kani-Kéli qui l’emporte, porté par un doublé de son attaquant “Thini”.

Anteou 0-4 Mtsapéré : Mtsapéré nouveau dauphin* de R1 !

Et le meilleur pour la fin ! Cette équipe est tout bonnement incroyable… en quelques semaines, ils seront passés d’ “équipe en début de crise” à “dauphin de R1”. Anteou a subit la loi des rouges de Mtsapéré et de leur serial buteur Bougna, autour d’un doublé. Son association avec Antoisse (auteur de 2 passes décisives) a l’air d’être la formule gagnant des Mtsapérois. En tout cas, ils font très mal aux défenses adverses. Le FCM passe donc à la seconde place du championnat, et même s’il reste des matchs en moins pour les autres équipes, cela reste prodigieux !

Si on passe outre Kaweni, les autres grosses écuries ont donc répondu présentes lors de leurs diverses rencontres de Coupe régionale de France ou de Championnat. Le spectacle a été au rendez-vous, ce week-end, à la programmation si particulière.

Merci à tous d’avoir suivi nos éditions et vive le foot !

Houmadi Abdallah

*MJK = Majikavo Koropa

*En sport, le dauphin est celui qui suit de près le leader. C’est le 2e meilleur classé