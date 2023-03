Mayotte sécurise ses échanges commerciaux régionaux grâce à l’OHADA

Développer ses affaires dans les pays voisins n’est pas chose facile, notamment par méconnaissance de leur environnement juridique propre. C’est ce que vient pallier l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), une organisation intergouvernementale d’intégration juridique. L’OHADA, c’est une communauté de 17 Etats d’Afrique centrale, de l’Ouest et de l’Océan Indien, néanmoins ouverte à l’adhésion de tout État, membre ou non de l’Union Africaine, comme la France à travers Mayotte.

Elle propose des règles juridiques communes, modernes et simples adaptées à l’environnement économique international et de ses Etats-membres. Elle est pensée pour servir à l’intégration économique de ses Etats membres.

En proposant une structure qui harmonise le droit des Affaires en Afrique, l’OHADA garantit, au niveau de ses Etats membres, une sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises et ainsi propulse le développement économique et créer un vaste marché intégré afin de faire de l’Afrique un « pôle de développement ».

Porteuse de projet d’entreprenariat dans la région voire à l’international, la Chambre de commerce et d’Industrie de Mayotte a proposé pendant deux jours une formation en droit régional des affaires, des entreprises et du commerce.