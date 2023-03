Beau coup de filet contre les déchets !

Véritable gage de lutte concrète contre la dispersion et l’écoulement intensif des déchets, notamment à destination de notre lagon, et encore plus en période de pluies, ce dispositif financé par l’Union Européenne* a fait des émules.

Après le projet pilote, c’est désormais au tour des collectivités d’assurer la continuité de ce système en le déployant telle une chaîne de toiles d’araignées écolos à travers tout notre territoire.

Les douze travaux du parc marin

Cinq collectivités ont déjà répondu présentes, signant ce jour leur engagement dans la mise en place de ce dispositif. Ainsi Chiconi, Kani-Kéli, Pamandzi, Dzoudzi-Labattoir et la communauté d’agglomération du Grand-Nord ont bénéficié de l’installation au total de 12 filets de type macrodéchets. Des filets tous variés adaptés à la configuration propre du lieu et aux dimensions de l’ouvrage auquel ils sont fixés (caniveau, pont, bouche d’égout…). Seule la stratégie de l’emplacement se veut similaire; à savoir, proche d’une route afin de facilité la venue du camion qui sera en charge de ramasser et vider ces filets.

Voir pour mieux comprendre

Outre une avancée notoire dans la lutte contre la pollution massive de nos cours d’eaux, et implicitement de notre lagon, ce dispositif a aussi un but pédagogique dans son approche de prise de conscience, afin de mettre en lumière la quantité ainsi que le type de déchets qui s’écoulent quasi quotidiennement en un lieu donné. Dans son approche d’accompagnement, le Parc naturel marin recommande aussi aux communes la mise en place d’un système de tri des déchets après récupération, afin d’appliquer une politique efficace de traitements des déchets ainsi que la chaine de recyclage tant aspirée sur notre territoire.

Pour tout renseignement, souhait de souscription ou même projet associatif de mobilisation citoyenne, un appel à projets « les ambassadeurs du lagon dans les villages » est ouvert jusqu’au 30 avril 2023.

www.parc-marin-mayotte.fr

* UE : NextGeneration de France Relance et l’Office français de la biodiversité (OFB)